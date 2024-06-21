«العيد عيدين» في السينما المحلية 11 يوليو

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت «إيمج نيشن أبوظبي»، بالتعاون مع «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت»، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الإماراتي السعودي الجديد «العيد عيدين»، وذلك استعداداً لعرضه في دور السينما المحلية والسعودية ومنطقة الخليج، اعتباراً من 11 يوليو.يسرد الفيلم في إطار كوميدي عائلي حياة زوجين شابين، إماراتيين سعوديين، وأطفالهم الثلاثة المشاغبين، خلال عطلة في عالم «وارنر براذرز» و«فندق ذا دبليو بي» بأبوظبي في جزيرة ياس. وعندما تنقلب خطط العطلة رأساً على عقب، تنشأ مواقف مليئة بالضحك والفوضى والصداقات غير المتوقعة، ما يعطي العائلة دروساً قيّمة حول معنى الانتماء العائلي.

تولى كتابة وإخراج وإنتاج فيلم «العيد عيدين» فريق متميز من النساء الإماراتيات الموهوبات، ما يعكس التزام «إيمج نيشن» بتوفير الفرص الرائعة لصانعي الأفلام، لإنتاج أعمال أصيلة ومتماسكة. ويضم الفريق المخرجة ميثة العوضي، الحائزة عدة جوائز، وصاحبة أعمال مثل «أكس»، «تشارلي» و«نور»، والتي تقدم أول مشروع روائي طويل لها، والمنتجة راوية عبدالله، صاحبة أفلام «سحابة أمل»، و«خط تماس»، بالإضافة إلى كاتبة السيناريو سارة الصايغ. تم تصوير الفيلم في عدة مواقع ترفيهة سياحية في جزيرة ياس بأبوظبي، ويضم مجموعة من المواهب البارزة، منهم الممثلة الإماراتية ميرة المدفع، التي اشتهرت في فيلم «وحش»، والتي تتألق في «العيد عيدين» بدور الأم التي تسعى جاهدة للمحافظة على استقلاليتها وأحلامها، بينما تعتني بأسرتها، والممثل فهد البتيري، الذي شارك في بطولة مسلسل «ذا أوفيس» وأفلام «الخلاط»، «من ألف إلى باء» و«راشد ورجب»، الذي يلعب في الفيلم في دور الأب المجتهد في عمله الذي يتعلم كيفية إظهار جانبه المحب، إضافة إلى الممثلين عبدالمجيد فهد، ليال فهد، وعبدالمحسن الحربي، الذين يقدمون شخصيات أطفال العائلة، وهم: علي المشاكس، ومريم العنيدة، ومحمد الخجول، كما يشارك أيضاً كل من شادي ألفونس، وحسن رجب الحمادي.