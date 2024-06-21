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الترفيه

لقاء سويدان.. «وصفة» للزواج الناجح

لقاء سويدان
22 يونيو 2024 01:01

محمد قناوي (القاهرة) 

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كشفت لقاء سويدان، عن ملامح الشخصية التي تقدمها في مسلسل «الوصفة السحرية لزواج ناجح»، الذي تنتظر عرضه خلال الأيام المقبلة.
وقالت سويدان إنها تجسد دور سيدة منفتحة تتعامل بحرية، وهي شخصية كوميدية جديدة عليها من حيث الشكل والمضمون، موضحة أنها منذ فترة لم تقدم أدواراً كوميدية.
ويدور المسلسل حول 5 سيدات وأسرهن، في 45 حلقة، حول مشاكل الزواج والطلاق، والخلافات الزوجية، وكيفية تجنبها، إذا عرفنا الوصفة السحرية لها، ويشارك في البطولة شيري عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، وعمرالشناوي، تأليف ورشة «الحكايات» لمؤسسها هاني سرحان، إخراج خيري سالم.
وتنتظر سويدان عرض مسلسل «حرب الجبالي» الذي انتهت من تصويره قبل أكثر من عام، ويشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، وصلاح عبد الله، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وتقدم من خلاله شخصية شريرة، لا تثق في أحد، وتدخل في صراعات مع الكثيرين.
وشاركت لقاء في رمضان الماضي في عملين، الأول «قلع الحجر»، وتدور أحداثه في النوبة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية، والثاني ضيفة شرف في مسلسل «جري الوحوش»، وهو نسخة عصرية من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، وقدمت خلاله دور سيدة أعمال شهيرة.

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