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أوركسترا عالمي بمشاركة «أصحاب الهمم» في أبوظبي

أوركسترا عالمي بمشاركة «أصحاب الهمم» في أبوظبي
22 يونيو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الموسيقيين الإماراتيين، بعد غدٍ الاثنين، حفل أوركسترا عالمياً في المجمع الثقافي بأبوظبي، بمشاركة خمسة من أصحاب الهمم الموهوبين في مجال العزف والغناء، للمرة الأولى ضمن أكثر من 70 موسيقياً يمثلون 10 دول منهم 20 فناناً إماراتياً. 
وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن كوكبة الفنانين والموسيقيين من مختلف فئات أصحاب الهمم تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة».

الإمارات
أصحاب الهمم
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
المجمع الثقافي
جمعية الموسيقيين الإماراتيين
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