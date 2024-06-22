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الترفيه

غادة عادل.. «وفيها إيه يعني»

غادة عادل.. «وفيها إيه يعني»
23 يونيو 2024 01:04

محمد قناوي (القاهرة) 

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تستعد غادة عادل لتصوير فيلم جديد، بعنوان مؤقت هو «وفيها إيه يعني»، وتقدم من خلاله شخصية ربة منزل كانت تعيش بقصة حب مع محاسب في فترة الشباب، ولكن لم يتمكنا من الزواج، وعندما يلتقيان بعد سنوات طويلة تتغير حياتهما، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني وأسماء جلال وميمي جمال، وإخراج عمر رشدي.
 كما تستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «منورة بأهلها»، إخراج يسري نصر الله، من 10حلقات ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة ليلى علوي، وباسم سمرة، وأحمد السعدني.
واعترفت غادة بأنها رغم مشوارها الفني الطويل، إلا أنها تشعر بالخوف من التمثيل مع كل تجربة جديدة، وتتعامل معها كأنها تمثل لأول مرة، كما تخشى من تقديم الشخصيات الجريئة، بسبب شعورها بالمسؤولية تجاه الجمهور، والشخصية الوحيدة التي أكون مطمئنة وأنا أقدمها هي الكوميدية.
وتنتظر غادة عرض فيلم «أهل الكهف» خلال الموسم السينمائي الصيفي الجاري، إخراج عمرو عرفة، عن مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، بطولة خالد النبوي، محمد فراج، ومحمد ممدوح، وتدور أحداثه خلال فترتين زمنيتين مختلفتين عن عدد من الأشخاص يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.
يذكر أن غادة عادل شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «لانش بوكس»، إخراج هشام الرشيدي وقدمت خلاله شخصية سيدة تتعرض لمواقف غريبة ومغامرات كوميدية.

غادة عادل
ماجد الكدواني
السينما
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ميمي جمال
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