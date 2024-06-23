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شراكة في "الذكاء الاصطناعي"

شراكة في "الذكاء الاصطناعي"
23 يونيو 2024 15:50

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد أن ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، تبحث دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة أبل النقاب عنه في الآونة الأخيرة.
وإضافة إلى جوجل وميتا، تجري شركتا الذكاء الاصطناعي الناشئتان أنثروبيك وبيربليكسيتي مناقشات مع أبل لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديهما مع نظام أبل إنتليجنس.

وأعلنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها هذا الشهر، قائلة إنها ستدمج تقنية أبل إنتليجنس الجديدة في مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيق سيري.

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المصدر: وكالات
ميتا
فيسبوك
الذكاء الاصطناعي
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