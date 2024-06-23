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طائرة ركاب تعود إلى المطار بسبب مشكلة فنية

طائرة ركاب تعود إلى المطار بسبب مشكلة فنية
23 يونيو 2024 18:03

ذكرت هيئة المراقبة الجوية في هولندا أن طائرة ركاب من طراز "بوينج 777" عادت إلى مطار "سخيبول" في مدينة أمستردام، اليوم الأحد، بعد الإبلاغ عن مشكلة فنية لم تحددها.
وتشغل الطائرة من قبل شركة الطيران الهولندية (كيه.إل.إم).
وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الرحلة (كيه.إل.إم705)، المتجهة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حولت مسارها فوق بلجيكا المجاورة بعد أن طلبت الهبوط كإجراء احترازي.
ولم تتضح المشكلة على الفور.
وقالت شركة (كيه.إل.إم) إن سلامة الركاب وأفراد الطاقم لم تكن أبدا في خطر وإنها ستستخدم طائرة بديلة للقيام بالرحلة.
وأظهرت لقطات، على موقع "فلايت رادار 24"، الذي يتابع حركة الطيران، أن الطائرة عادت أدراجها إلى مطار "سخيبول".

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المصدر: وكالات
طائرة
مطار سخيبول
مشكلة فنية
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