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أمطار من ذهب!

أمطار من ذهب!
24 يونيو 2024 01:03

ترجمة: عزة يوسف

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إنها تمطر ذهباً في واحدة من أبرد بقاع الأرض، وبالتحديد في القارة القطبية الجنوبية حيث يقبع جبل إريباص، الذي يعتبر واحداً من أنشط البراكين على الأرض. قدّر الخبراء أنه يقذف ما يقارب 80 جراماً من الذهب يومياً، بما يعادل 5 أو 6 آلاف جنيه استرليني، حيث يقذف ذرات دقيقة من بلورات الذهب مصحوبة بالغاز والبخار والصخور تبعاً للمراسلين، والذين وجدوها على بعد 999 كيلو متراً من الجبل مما يثبت قوة قذفه الشديدة.
ولكن لا يمكن لأحد أن يحصل على هذا الذهب لأن الأجواء هناك ليست آمنة، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.
ويقع الجبل في جزيرة روس الواقعة في بحر روس، والذي أخذ اسمه من اسم القبطان سير جايمس كلارك روس الذي اكتشفه عام 1841، وتحوي القارة القطبية الجنوبية ما يقرب من 138 بركاناً، أطولها جبل إريباص الذي يصل إلى 3794 متراً. ونقلت جريدة «Times Of India» الهندية، عن وكالة «ناسا»، أن البركان يرتكز على شريحة رفيعة من القشرة الأرضية، مما يجعل صعود الصخور المنصهرة أكثر سهولة، وقد يفسر هذا أيضاً سبب وصول ذرات الذهب لمسافات لا يمكن لأحد أن يقدرها.

الأرض
القارة القطبية الجنوبية
الذهب
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