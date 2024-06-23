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الترفيه

ياسمين.. رومانسية في عمل رمضاني

ياسمين.. رومانسية في عمل رمضاني
24 يونيو 2024 01:03

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعاقدت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان المقبل، وقالت، إنها تقدم خلاله شخصية رومانسية تبتعد من خلالها عن شخصياتها الكوميدية والشعبية التي قدمتها في غالبية أعمالها، ولم يتم الاستقرار على عنوانه بعد، وسيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الذي يفتقد هذه النوعية من الأعمال.
أوضحت ياسمين أنها فاضلت بين العديد من الأفكار التي عُرضت عليها للعودة للدراما، إلى أن عثرت على الفكرة التي كتبها عمرو ياسين الذي تثق في أعماله وما تتضمنه من أفكار ومضامين تستفزها فنياً وتستخرج طاقتها التمثيلية.
من ناحية أخرى، تستعد ياسمين للعودة إلى السينما بفيلم يناقش هموم وقضايا الإنسان البسيط، بعد غياب 6 سنوات، تأليف خالد جلال، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي. كما كشفت عن أنها ستعود إلى المسرح بعد غياب طويل من خلال عمل جديد يخرجه خالد جلال، ويشاركها بطولته محمد عبدالرحمن «توتا»، وسيُعرض العرض المسرحي في موسم الرياض المقبل، علماً بأن آخر عمل مسرحي شاركت فيه عام 2003 بمسرحية «كدة أوكيه» مع أحمد السقا وهاني رمزي وشريف منير ومنى زكي، إخراج سمير العصفوري.
«ضرب نار» 
غابت ياسمين عن التمثيل، منذ مشاركتها في رمضان قبل الماضي، في مسلسل «ضرب نار» مع أحمد العوضي، وجسدت فيه شخصية فتاة مكافحة تعيش في حي شعبي وتتولى تربية شقيقيها بعد وفاة والديها.

 

ياسمين عبدالعزيز
رمضان
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