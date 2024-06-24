مشرّد يسلّم الشرطة ألفي يورو عثر عليها

أعاد رجل مشرّد يتردد إلى محطة أمستردام المركزية في هولندا، محفظة تحتوي على نحو ألفي يورو عثر عليها داخل قطار، بحسب الشرطة المحلية التي كافأته على تصرّفه النبيل.

الرجل، البالغ 33 عاماً والمشرّد منذ 18 شهراً، عثر على المحفظة خلال جمعه عبوات بلاستيكية يستبدلها لقاء مبالغ مالية.

وقالت الشرطة "كان في المحفظة نحو ألفي يورو، لكنّها لم تكن تحتوي للأسف على أوراق ثبوتية أو أي مستند للاتصال بصاحبها".

وأضافت "بما أننا نؤمن بضرورة مُكافأة الشخص عن نبله، حصل الرجل على جائزة +الإبهام الفضي+ التي نمنحها أحيانا للسكان، مع هدية بقيمة 50 يورو". وفي حال لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها، فسيُعطى المبلغ للمشرد.

وقال الرجل، في مقطع فيديو عرضه موقع "دي ستنتور" الإعلامي المحلي "مهما يكن الغرض الذي أعثر عليه، دائماً ما أعيده"، مضيفاً "ربما يملك صاحب الغرض شركة وقد يعرض عليّ وظيفة فيها، أو مكاناً لأعيش فيه".