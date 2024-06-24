الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مشرّد يسلّم الشرطة ألفي يورو عثر عليها

محفظة تحوي أوراقا نقدية من اليوور
24 يونيو 2024 19:18

أعاد رجل مشرّد يتردد إلى محطة أمستردام المركزية في هولندا، محفظة تحتوي على نحو ألفي يورو عثر عليها داخل قطار، بحسب الشرطة المحلية التي كافأته على تصرّفه النبيل.
الرجل، البالغ 33 عاماً والمشرّد منذ 18 شهراً، عثر على المحفظة خلال جمعه عبوات بلاستيكية يستبدلها لقاء مبالغ مالية.
وقالت الشرطة "كان في المحفظة نحو ألفي يورو، لكنّها لم تكن تحتوي للأسف على أوراق ثبوتية أو أي مستند للاتصال بصاحبها".
وأضافت "بما أننا نؤمن بضرورة مُكافأة الشخص عن نبله، حصل الرجل على جائزة +الإبهام الفضي+ التي نمنحها أحيانا للسكان، مع هدية بقيمة 50 يورو". وفي حال لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها، فسيُعطى المبلغ للمشرد.
وقال الرجل، في مقطع فيديو عرضه موقع "دي ستنتور" الإعلامي المحلي "مهما يكن الغرض الذي أعثر عليه، دائماً ما أعيده"، مضيفاً "ربما يملك صاحب الغرض شركة وقد يعرض عليّ وظيفة فيها، أو مكاناً لأعيش فيه".

المصدر: آ ف ب
مشردين
النقود
آخر الأخبار
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
الرياضة
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
اليوم 21:29
أفراد من الشرطة الماليزية
الأخبار العالمية
خلية مرتبطة بداعش خططت لمهاجمة الملك في ماليزيا
اليوم 21:23
الممرضة البريطانية لوسي ليتبي
الترفيه
ممرضة مدانة بقتل أطفال تحاكم في محاولة قتل طفل آخر
اليوم 20:57
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
الرياضة
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
اليوم 20:40
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
الرياضة
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©