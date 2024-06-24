الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ممرضة مدانة بقتل أطفال تحاكم في محاولة قتل طفل آخر

الممرضة البريطانية لوسي ليتبي
24 يونيو 2024 20:57

نفت الممرضة البريطانية لوسي ليتبي، المحكوم عليها بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة كانت موكلة العناية بهم، نفياً قاطعاً اليوم الاثنين محاولتها قتل طفل آخر في المستشفى الذي تعمل فيه.
تعاد محاكمة لوسي ليتبي، البالغة 34 عاماً، في مانشستر منذ بداية يونيو الجاري، بتهمة محاولة القتل هذه التي فشلت هيئة المحلفين في محاكمتها الأولى في الاتفاق على حكم بشأنها.
في أغسطس 2023، أُدينت ليتبي بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة وبمحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى في تشيستر (شمال غرب إنكلترا) حيث كانت تعمل، في عامي 2015 و2016، ما يجعلها أسوأ قاتلة أطفال في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.
كانت ليتبي تحقن الهواء عن طريق الوريد في أطفال خدج حديثي الولادة، واستخدمت أنابيب أنفية معوية خاصة بهم لإرسال الهواء أو جرعة زائدة من الحليب إلى معدتهم، ما تسبب في وفاتهم.
وقد رفضت المحاكم منحها الحق في استئناف هذه الإدانة.
عند استدعائها للإدلاء بشهادتها في المحكمة اليوم الاثنين، نفت لوسي ليتبي بشدة محاولة قتل "Baby K" ("الطفلة كيه") بينما كانت تعمل في نوبات ليلية في جناح الأطفال حديثي الولادة في مستشفى تشيستر في 17 فبراير 2016.
وعندما سألها محاميها بن مايرز "هل حاولتِ قتل" هذه الطفلة؟ أجابت ليتبي "كلا".
واستطرد المحامي "هل حاولتِ إيذاءها بأي شكل من الأشكال؟"، فأجابت "كلا"، مجددة نفيها إلحاق الأذى بأي طفل، رغم إدانتها في محاكمتها الأولى.
أمام المحلفين الاثني عشر، ادعت أنها لا تتذكر أحداث تلك الليلة نافية شهادة طبيب الأطفال المناوب حينها أيضاً.
وادعى الطبيب أنه دخل وحدة العناية المركزة بعد أقل من ساعتين من ولادة "الطفلة كيه"، وأنه رأى الممرضة تقف بالقرب من الحاضنة "لا تفعل شيئا"، فيما مستوى الأكسجين لدى الطفلة الخديجة كان ينخفض بشكل خطير من دون إطلاق أي إنذار.
في اليوم التالي، نُقلت الطفلة إلى مستشفى آخر بسبب ولادتها المبكرة للغاية. وتوفيت بعد ثلاثة أيام، لكن المدعي العام لم يوجه اتهامات بالقتل إلى لوسي ليتبي.
في بداية المحاكمة، ناشد المدعي العام هيئة المحلفين ألا ينسوا إدانات الممرضة السابقة عند اتخاذ قرارهم.
ورد محامي الممرضة على ذلك قائلا "من المهم التأكيد على أن الإدانات السابقة لا تثبت هذا الاتهام".

المصدر: آ ف ب
لوسي ليتبي
الممرضة
حديثي الولادة
آخر الأخبار
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
الرياضة
ليون يواجه أرسنال ودياً في أغسطس
اليوم 21:29
أفراد من الشرطة الماليزية
الأخبار العالمية
خلية مرتبطة بداعش خططت لمهاجمة الملك في ماليزيا
اليوم 21:23
الممرضة البريطانية لوسي ليتبي
الترفيه
ممرضة مدانة بقتل أطفال تحاكم في محاولة قتل طفل آخر
اليوم 20:57
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
الرياضة
والدة موراي تنتقد تسريب خبر غيابه عن ويمبلدون
اليوم 20:40
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
الرياضة
إيفرتون يمدد إعارة هاريسون من ليدز
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©