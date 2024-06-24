سالم الصوافي: طبيعة الإمارات ملهمة لعدسات المصورين

خولة علي (دبي)

يواصل المصوّر سالم الصوافي حصد الجوائز في الكثير من المسابقات المحلية والعالمية للتصوير الفوتوغرافي، فهو دائم الحرص على المشاركة والتفاعل معها، وقد تم تكريمه مؤخراً في مسابقة الكويت للتصوير الجوي في نسختها الثالثة، محققاً المركز الثاني عن محور الأبيض والأسود، وهذه النسخة ضمت مشاركات من مصورين محترفين من دول مجلس التعاون الخليجي، قدموا أعمالاً فنية لمشاهد من الطبيعة التي تتسم بها دول الخليج من بر وبحر وسماء وتضاريس وجمالية العمران، من خلال عرض أكثر من 1000 صورة ضمن ثلاث فئات، هي: فئة الأبيض والأسود، فئة الطبيعة والحياة الفطرية، وفئة المدن والعمران.

صحراء ليوا

جاءت مشاركة سالم الصوافي في مسابقة الكويت للتصوير الجوي؛ بهدف إبراز جمال طبيعة ومعالم دولة الإمارات، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية للتصوير، لتسليط الضوء على ما تتمتع به من طبيعة ساحرة ملهمة لعدسات المصورين، فهذا التنوع البيئي التي تتمتع به الدولة خلق نوعاً من المنافسة بين المصورين لالتقاط صور متميزة وبزوايا احترافية لمناطق ذات تضاريس متنوعة، موضحاً أن الإلهام وراء الصورة التي شارك بها في المسابقة جاء بعد زيارته لصحاري الإمارات، خاصة صحراء ليوا التي تُعتبر جزءاً من صحراء الربع الخالي الممتد والشاسع بكثبانه الرملية من ناحية الإمارات.

عمق المشهد

ولرغبة الصوافي في التقاط جمال الطبيعة الصحراوية وما تخفيه من مناظر آسرة، التقط الصورة الفائزة والتي تُظهر الكثبان الرملية مع شخص يمسك بزمام الإبل خلال وقت الضباب، من خلال التصوير الجوي بكاميرا الدرون، في لقطة توثق عمق المشهد ودقته، وتجسد علاقة الإنسان بالطبيعة وتناغمه معها، على الرغم من قسوة الصحراء وشدتها، ومع ذلك استطاع أن يستلهم منها قوته وثباته وقدرته على التأقلم والعيش فيها، وتسخير مواردها في ظل ندرتها.

رحلة حياة

أوضح الصوافي أن عناصر الصورة أعطتها لمحة من العزم والقوة والصلابة مع الهدوء والسكينة والبساطة والصبر، في مشهد يثير العواطف والتفكير العميق واكتشاف التباين بين الوحدة والشرود والتأمل في أعماق الذات، والانغماس في جمال الطبيعة وعظمة الخالق، وكأن هذا المشهد البسيط يشير إلى رحلة الحياة والبحث عن الهدف منها.

تحديات

واجه سالم الصوافي تحديات جمّة، أبرزها البُعد الجغرافي للموقع والانعزال التام عن العالم الخارجي، والتعامل مع الظروف المتغيرة للحصول على زوايا تصوير مثالية، لا تؤثر على المشهد أو الكادر؛ لذا اجتهد في توجيه العدسة بعناية لتجنب التقاط العناصر المزعجة التي قد تشوه اللقطة، لتبقى تجربة مثيرة لإلهام المصورين المحترفين، للركض خلف لقطات ومشاهد متفردة.