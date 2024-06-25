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الصين تحقق إنجازاً تاريخياً بجمع عينات من الجانب البعيد للقمر

الصين تحقق إنجازاً تاريخياً بجمع عينات من الجانب البعيد للقمر
25 يونيو 2024 12:06

حققت الصين اليوم، إنجازاً تاريخياً بجمع عينات من الجانب البعيد للقمر لأول مرة في العالم، حيث هبطت كبسولة العودة لمهمة "تشانغ آه-6" بسلام في منطقة سيزيوانغ بمنغوليا الداخلية الساعة 14:07 بتوقيت بكين.

وأعلن مركز بكين للتحكم في الطيران الفضائي، أن كبسولة العودة هبطت في المنطقة المحددة مسبقاً، وأن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي، مما يؤكد نجاح المهمة بشكل كامل.

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ووفقاً لصحيفة الشعب اليومية أونلاين، فإن عملية العودة شهدت مراحل دقيقة ومعقدة، حيث انفصلت المركبة المدارية عن كبسولة العودة على ارتفاع 5000 كم فوق المحيط الأطلسي الجنوبي، ثم دخلت الكبسولة الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقارب 11.2 كم/ثانية، لتنفيذ عمليتي كبح هوائي قبل فتح المظلة على ارتفاع 10 كم والهبوط بسلام.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم نقل الكبسولة جواً إلى بكين لاستخراج حاويات العينات القمرية، حيث ستقوم الإدارة الوطنية للفضاء بتسليمها رسمياً إلى نظام التطبيق الأرضي لإجراء التحليلات والدراسات اللازمة.

المصدر: وام
الصين
الفضاء
القمر
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