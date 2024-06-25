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الترفيه

هنادي مهنا تبحث عن «الماموث المنقرض»

هنادي مهنا تبحث عن «الماموث المنقرض»
26 يونيو 2024 01:12

سعيد ياسين (القاهرة)

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تشارك هنادي مهنا في فيلم «أوسكار - عودة الماموث»، والذي انتهت من تصوير دورها فيه، حيث تجسد شخصية باحثة في مركز علمي لدراسة الحيوانات وإعادتها لبيئتها الطبيعية، وتدور أحداثه حول عودة الماموث المنقرض، نتيجة تجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ليتواجد الكائن وينمو في القاهرة.
 كشفت هنادي عن أن الفيلم يدور في إطار من الخيال العلمي والأكشن، في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع العاصمة، واستغرقت التحضيرات وقتاً طويلاً في مرحلة الكتابة، وتدريب الممثلين، كما تم استخدام الإمكانات والخدع وتم تنفيذها بتقنية عالية، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني ومحمد ثروت، إخراج هشام الرشيدي.
وتواصل هنادي مهنا حضورها في الجزء الثاني من مسلسل «جودر» الذي عُرض جزأه الأول على قناة أبوظبي، رمضان الماضي، ويتكون الجزء الجديد من 15 حلقة، وقالت هنادي إن العمل يدور في إطار فانتازي، حول عالم ألف وليلة وليلة، من خلال تاجر أقمشة يمر بأزمات عديدة بعد وفاة والده، وأن ظهورها فيه ضيفة شرف إضافة مهمة لها، وأنها لا تهتم بمساحة الدور قدر اهتمامها بتأثيره. وكانت هنادي قد شاركت في رمضان الماضي إلى جانب «جودر» في مسلسل «عتبات البهجة»، مع يحيى الفخراني وصلاح عبدالله وجومانة مراد، إخراج مجدي أبوعميرة، وجسدت فيه شخصية عاملة في سوبر ماركت تهوى التيك توك.

هنادي مهنا
الخيال العلمي
السينما
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رمضان
قناة أبوظبي
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