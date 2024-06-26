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الترفيه

إنجي المقدم.. محامية في «وتر حساس»

إنجي المقدم.. محامية في «وتر حساس»
27 يونيو 2024 01:13

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعود الممثلة المصرية إنجي المقدم للشاشة الصغيرة بعد غياب ثلاثة أعوام، من خلال مسلسل «وتر حساس»، من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويشاركها البطولة صبا مبارك وأحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي. وقالت إنجي إنها تجسد في العمل شخصية محامية، ضمن أحداث تدور حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين المقربين واكتشاف تقلباتهم. وعن غيابها عن الدراما خلال الفترة الماضية، قالت إن الأدوار التي عرضت عليّ لا تناسبني، وحريصة على الدقة في اختيار الأعمال التي أظهر بها، وأفضل عدم التواجد في عمل فني لم أقتنع به أو لا يناسبني.  وأشادت المقدم بردود الفعل حول فيلمها «كاملة» أول بطولة مطلقة لها في السينما، بطولة مي الغيطي وفراس سعيد، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام. ويناقش العمل قضية طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها في الزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها، وتتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها. وقالت إنجي إنها تحلم بتقديم شخصية «شجرة الدر» في عمل فني حيث إنها شخصية غنية بتفاصيل حياتها، ولم يتم تناولها كثيراً، مشيرة إلى أنها لن تقدم بطولة مطلقة إلا إذا وجدت الوقت والعمل المناسبين.

إنجي المقدم
الدراما
السينما
صبا مبارك
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