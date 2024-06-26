«دلما».. في السينما المحلية اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد حصده جائزة لجنة التحكيم في الدورة السادسة من «مهرجان العين السينمائي الدولي»، ضمن مسابقة «الصقر لأفلام البيئة»، ومشاركته في الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، في المملكة العربية السعودية، ضمن أفلام المسابقة الرسمية، في عرض عالمي أول، أقام فريق عمل الفيلم الإماراتي الروائي الطويل «دلما» عرضاً خاصاً للعمل، مساء أمس الأول في «ستار سينما - دبي»، بحضور مخرج وكاتب العمل، الإماراتي حميد السويدي، وأبطاله هيرا محمود، راشد حسن، عثمان أبو بكر، وقد شهد العرض الخاص حضور كوكبة من الممثلين وصناع السينما، إلى جانب عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية.

قصة «دانة»

من المقرر أن يُعرض «دلما» الذي تتولى توزيعه «سينما فيجن»، جماهيرياً في صالات السينما المحلية اليوم الخميس، وتدور قصته حول امرأة تدعى «دانة» تنتقل للعيش في جزيرة دلما، بعدما ورثت بيتاً قديماً من والدها المتوفى، وتقوم «دانة» بترميمه وتأجيره للسياح الذين يرتادون الجزيرة، وفي أحد الأيام تتوقف «دانة» لتناول وجبة في المطعم الوحيد الذي تجده، ولكن سرعان ما تتحول هده الوجبة البسيطة إلى سبب خلاف كبير بينها وبين بعض سكان الجزيرة.

5 سنوات

«دلما» يُعتبر ثالث أفلام السويدي بعد «عبدالله» و«مسك»، وأول فيلم إماراتي يحصل على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، والذي يتخذ من بيروت مقراً له، كما يُعتبر أول فيلم إماراتي يتم اختياره ضمن المسابقة الرسمية لـ«مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة السادسة من «مهرجان العين السينمائي الدولي»، وقد أعرب حميد السويدي، عن سعادته بعرض الفيلم جماهيرياً في صالات السينما بعد رحلة استمرت أكثر من 5 سنوات، حيث بدأ السويدي العمل على السيناريو في أبريل 2019، وتم تصويره في 49 يوماً في جزيرة دلما الساحرة.

تجربة مختلفة

أعربت هيرا محمود، بطلة العمل والتي تجسد دور شخصية «دانة»، عن سعادتها بأن تشارك في بطولة هذا الفيلم المميز، الذي يجسد قصة اجتماعية مهمة، تدور أحداثها في جزيرة «دلما» الخلابة، وقالت: «دلما» تجربة سينمائية إماراتية مختلفة من حيث القصة والمضمون ودوري فيه، ويتميز بالغنى الفني من خلال تنفيذه إخراجياً وبصرياً بمستوى عالي الحرفية من قبل حميد السويدي، كما أنه أول فيلم إماراتي يتم تصويره في جزيرة دلما بأبوظبي، التي أضفت بعداً جمالياً على أحداث الفيلم.

طبيعة خلابة

من جهته، أوضح راشد حسن الذي يجسد شخصية الدكتور «غيث»، أنه سعيد باختياره للمشاركة في بطولة الفيلم، وبالتعاون مع المخرج المتميز حميد السويدي، الذي أبدع في تنفيذ فيلم إماراتي هادف ومختلف، متمنياً أن ينال إعجاب الجماهير بعد عرضه في صالات السينما، خصوصاً بعد عرضه في عدد من المحافل السينمائية، وحصد ردود أفعال إيجابية من قبل صناع السينما، لاسيما أنه يستعرض قضية اجتماعية مهمة، تم تنفيذها بمستوى سينمائي وسردي فني عالٍ، ضمن أجواء تصوير ساحرة في الطبيعة الخلابة بجزيرة دلما.

دعم الفيلم الإماراتي

قال المخرج والمنتج عامر سالمين: سبق وأن تم توزيع أفلام إماراتية عدة سابقاً، وتشرفت بأن أخوض أول تجربة لي بالتوزيع مع أفلام المخرج المتميز حميد السويدي، في فيلمه الروائي الطويل «دلما»، فهي خطوة تتمثل في دعم الفيلم الإماراتي، خصوصاً تزامناً مع عرضه جماهيرياً في صالات السينما المحلية، بعد الصدى الكبير الذي حققه في مشاركاته في عدد من المهرجانات السينمائية.