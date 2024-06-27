علماء يكتشفون 30 نوعاً جديداً من اللافقاريات بجليد القوقاز

اكتشف علماء روس 30 نوعا جديدا من الحيوانات اللافقارية والحشرات في مناطق ذوبان جليد القوقاز بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المكتب الإعلامي لمعهد الجغرافيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية قوله إن 438 نوعا من اللافقاريات تعيش في المناطق المدروسة.

و ذكر المكتب أن مجموعة من العلماء الروس قيمت التغيرات الزمانية المكانية في مجتمعات مختلف الحيوانات اللافقارية في مناطق ذوبان الجليد و تتراوح أعمارها 0-170 عاما في وسط القوقاز، واكتشفوا 438 نوعا منها 30 نوعا جديدا لم تكن معروفة سابقا.

ودرست البعثة العلمية التغيرات في أعداد اللافقاريات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد وتراجع طبقة الجليد إلى أعلى. وركز الباحثون اهتمامهم بصورة خاصة، على ما إذا حلت حيوانات محبة للحرارة محل التي كانت تعيش في الجليد أوأنها تكمل بعضها البعض وتستقر في مكان قريب.. واتضح أن الحيوانات المحبة للحرارة احتلت بسرعة كبيرة "الأسطح المتحررة من الجليد" الأكثر دفئا والمناطق السفلى منها.