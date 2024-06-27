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رسم لغلاف الطبعة الأولى من"هاري بوتر" يحقق رقماً قياسياً

الغلاف الفني الأصلي لتوماس تايلور لـ 'هاري بوتر وحجر الفيلسوف' في دار سوثبي في نيويورك
27 يونيو 2024 10:42

بيع الرسم المائي الأصلي الذي تَصَدّر غلاف الطبعة الأولى من "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" Harry Potter and the Philosopher's Stone، الأربعاء مقابل 1,9 مليون دولار في مزاد أقيم في الولايات المتحدة.
ويظهر الرسم الذي أنجزه توماس تايلور عام 1997، الساحر الصغير بنظارته المستديرة وندبة جبهته على شكل صاعقة ووشاحه، وهو يستقل قطار "هوغوورتس إكسبرس".
وأصبح الرسم المائي الذي خُمّن سعره في البداية بين 400 و600 ألف دولار، أغلى قطعة مرتبطة بعالم "هاري بوتر" تُباع في مزاد، بحسب بيان لدار "سوذبيز" للمزادات.
وفي العام 1997، أُسنِدَت إلى الرسام توماس تايلور الذي كان يبلغ 23 عاماً ويعمل في مكتبة للأطفال في مدينة كامبريدج البريطانية، مهمة إعداد رسم مائي لغلاف كتاب "هاري بوتر وحجر الفيلسوف".
وقد صدرت هذه الطبعة الأولى في 26  يونيو 1997، وطُبعت 500 نسخة منها.
وهذه الرواية للكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ تبعتها أجزاء أخرى، بلغ مجموعها اليوم سبعة، ترجمت إلى 80 لغة وبيعت منها خلال 27 عاماً 500 مليون نسخة على الأقل، واقتُبست منها أفلام ومسرحية ولعبة فيديو.
وكانت المتخصصة في الكتب القديمة في دار "سوذبيز" للمزادات كاليكا ساندز أشارت إلى أن الرسام توماس تايلور كان أحد أوائل من قرأوا مخطوطة الكتاب الأول، بناء على طلب باري كاننغهام من دار "بلومزبري" الصغيرة للنشر. 

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المصدر: وكالات
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