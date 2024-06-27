ناسا تختار "سبايس اكس" لمهمة تدمير محطة الفضاء بعد عام 2030

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء أنها اختارت شركة "سبايس اكس" لتصنيع مركبة قادرة على دفع محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض لتدميرها بعد وقف تشغيلها عام 2030.

وتصل قيمة العقد الذي ستبرمه الوكالة مع الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك إلى 843 مليون دولار، بحسب بيان لناسا.

وسبق للوكالة الأميركية أن أعلنت عزمها دفع محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض فوق أحد المحيطات بعد وقف تشغيلها. وسيتفكك عدد من قطع المحطة خلال العملية، فيما سينتهي الأمر بأخرى أكثر مقاومةً، في البحر.

وتتطلّب هذه العملية تصنيع مركبة قوية قادرة على دفع المحطة التي تزن نحو 430 ألف كيلوغرام.

وأوضحت ناسا أنّ المركبة التي ستبتكرها "سبايس اكس" يُفترض أن تساعد المحطة على "الخروج من المدار وتجنّب أي خطر على المناطق المأهولة".

وكمحطة الفضاء الدولية، يُفترَض أن تتحطم هذه المركبة عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، بحسب ناسا.

وبمجرد تصنيع المركبة، ستصبح تابعة لناسا التي ستكون مسؤولة عن تشغيلها خلال المهمة.

وقد تعهّدت الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أوروبية بمواصلة عمليات محطة الفضاء الدولية حتى العام 2030. أما روسيا، فتعهّدت باستكمال المهمات في المحطة حتى 2028.

وكتبت ناسا الأربعاء "إنّ إزالة محطة الفضاء الدولية بأمان من المدار هي مسؤولية وكالات الفضاء الخمس".



