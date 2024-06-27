تحطم قمر صناعي قرب محطة الفضاء الدولية

ذكرت وكالتا فضاء أميركيتان، اليوم الخميس، أن قمرا صناعيا تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة مما أجبر روادا في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.

ولم ترد بعد أي تفاصيل عن سبب تحطم القمر الصناعي المخصص لرصد الأرض (ريسورس بي.1) والذي خرج من الخدمة في 2022.

وقالت قيادة قوات الفضاء الأميركية إنه لا يوجد تهديد محتمل حتى الآن على المحطة الدولية.

وأضافت القيادة أن الحادث وقع حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء.

بدورها، أوضحت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن الحادث وقع في مدار قريب من المحطة الفضائية الدولية مما دفع رواد الفضاء الأميركيين هناك إلى الاحتماء في مركبتهم الفضائية لما يقرب من ساعة.