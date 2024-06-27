الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

فصيلة من الفيَّلة مهددة بالانقراض

حراس غابات يقيسون أنثي فيلة بورنيو نافقة
27 يونيو 2024 21:51

خلص تقييم لخبراء في الحياة البرية، نشر اليوم الخميس، إلى أن الزراعة والتعدين وقطع الأشجار والأنشطة البشرية الأخرى على جزيرة بورنيو جعلت الفيلة التي تعيش على الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا مهددة بالانقراض.
تشير بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن هناك نحو ألف فيل بورنيو متبق في البرية، وتشمل "القائمة الحمراء" للاتحاد تقييمه لخطر الانقراض الذي يهدد أنواعا من الحيوانات.
فهناك فئة في القائمة للحيوانات المعرضة لأقصى درجة من خطر الانقراض وتلزم جهود للحفاظ عليها. وأما الفئة التالية، فهي فئة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومنها فيل بورنيو، التي تواجه خطرا كبيرا بالانقراض في حالة عدم اتخاذ إجراء.
وقال كريج هيلتون-تيلور، رئيس الوحدة التي تعد القائمة الحمراء في الاتحاد عن فيلة بورنيو "عددها ضئيل ويمكن أن تختفي بسهولة إذا تركنا الأمور تتطور من دون أي إجراءات حفاظ".
وذكر الاتحاد أن المساحة، التي تعيش فيها هذه الفيلة، وهي بشكل عام أصغر من الفيلة الموجودة في أفريقيا، تضاءلت على مدى الخمسة والسبعين عاما الماضية، وكان ذلك قد بدأ بالقطع الكثيف للأشجار.
تدخل الفيلة، منذ ذلك الحين، مناطق يغلب عليها سكن البشر بحثا عن الطعام، ما قد يجعلها تدمر المحاصيل وعرضة للقتل من أصحاب المزارع.

المصدر: وكالات
الفيلة
الانقراض
أنواع مهددة بالانقراض
آخر الأخبار
عمومية جمعية «السواعد الخضراء» تختار جمال سند السويدي رئيساً لمجلس الإدارة
علوم الدار
عمومية جمعية «السواعد الخضراء» تختار جمال سند السويدي رئيساً لمجلس الإدارة
اليوم 23:10
قادة محاولة الانقلاب في بوليفيا يعرضون على الصحافة خلال مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة عادلة لقادة محاولة الانقلاب في بوليفيا
اليوم 23:05
حريق غابات في جمهورية ياقوتيا في روسيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تستعر في المنطقة القطبية الروسية
اليوم 22:42
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو
الأخبار العالمية
هل يصمد الناتو إذا فاز اليمين في فرنسا وأميركا؟.. ستولتنبرغ يجيب
اليوم 22:29
«أبيض الشباب» ينشد التأهل المبكر أمام سوريا في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الشباب» ينشد التأهل المبكر أمام سوريا في «غرب آسيا»
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©