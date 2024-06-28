جزيرة الحديريات.. أنشطة صيفية وفعاليات ترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل جزيرة الحديريات، الوجهة الرياضية والترفيهية الرائدة في أبوظبي، ضيوفها خلال فصل الصيف، بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الممتعة والمناسبة لجميع الأعمار.

وتقدم جزيرة الحديريات لعشاق اللياقة البدنية من الهواة والمحترفين، فرصة التسجيل في النسخة الافتتاحية من «بطولة القرية الرياضية 321 للتجديف الداخلي»، المقرر إقامتها داخل القبة الرياضية 321، والتي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك يوم السبت 6 يوليو 2024. وتتنافس الفرق المكونة من شخصين لكل منها في مسابقة تشمل 5 جولات، مدة كل منها ساعة واحدة، وتقام بنظام التتابع، حيث يختبر المشاركون براعتهم على أجهزة تجديف داخلية من نوع «كونسيبت 2».

ويستقبل مخيم جزيرة الحديريات الصيفي للمغامرات في «سيركت X»، الأطفال ببرنامج حافل بالمغامرات والتعلم والترفيه، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل التجديف بالكاياك، السباحة، الألعاب الشاطئية، التسلق، ركوب الدراجات الدخلية والتزلج. كما يمكنهم المشاركة في ورش عمل إبداعية وألعاب بناء الفرق وتجارب علمية عملية، حيث يمنح برنامج المخيم الصيفي الشامل الفرصة للمشاركين لاستكشاف مهارات جديدة وتكوين الصداقات واكتشاف إمكاناتهم الإبداعية والرياضية. كما ترحب «سيركت X»، بضيوفها من العائلات والأفراد من جميع الأعمار لقضاء أوقات ترفيهية ممتعة هذا الصيف في متنزهاتها الأربعة المميزة: «سبلاش بارك»، «سكيت بارك»، «بي أم أكس بارك»، و«روبس بارك»، حيث يستمتع الأطفال بعالم من الفرح والمرح والترفيه، بدءاً من منطقة حوض السباحة الترفيهية وصولاً إلى ملعب القراصنة الممتع.

ويستقبل متنزه الألعاب المائية والتسلق «سبلاش بارك الأطفال»، كل يوم سبت، لإطلاق العنان لإبداعاتهم في شهر يوليو، مع فرصة تصميم كراتهم الشاطئية، والاستمتاع بساعات طويلة من التسلية والمرح في حوض السباحة، وذلك تحت مراقبة فريق العمل.