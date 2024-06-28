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الترفيه

«برنامج ياس».. إبداع وترفيه

«برنامج ياس».. إبداع وترفيه
29 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس، المقدمة من أدنوك، فعالياتها المشوقة التي امتدت على مدار 5 أيام، في حلبة مرسى ياس، بمشاركة قياسية ومنافسة كبيرة خاضها الطلاب من مختلف أنحاء الدولة، وبلغ عددهم 1200 طالب و314 فريقاً ينتمون إلى 89 مدرسة، للتتويج بلقب النهائيات الوطنية في أجواء حماسية.
ويهدف برنامج أدنوك ياس في المدارس، إلى إثارة شغف الطلاب، في مختلف المراحل الدراسية، بمواضيع العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتعريفهم بمبادئها بأسلوب تطبيقي يعتمد على إثارة وتشويق رياضة السيارات. 
وقال علي البشر، المدير التنفيذي لتطوير رياضة السيارات في شركة إثارة: «سعدنا بالاطلاع على مشاريع الطلاب المبدعة وأفكارهم المبتكرة في هذا العام، وألهمنا حماسهم خلال مشاركتهم في النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس المقدمة من أدنوك، يرسخ الحضور القياسي للطلاب النجاح المتزايد للبرنامج على مدار 15 عاماً».

جزيرة ياس
الإمارات
حلبة مرسى ياس
الترفيه
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