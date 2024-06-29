الأحد 30 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

للمرة الأولى.. "آبل" تطرح نظارات "فيجن برو" خارج الولايات المتحدة

رجل يرتدي نظارات "فيجن برو" يسجل لقطات أثناء الإطلاق في بكين
29 يونيو 2024 09:13

 طرحت شركة "أبل" الأميركية للإلكترونيات نظارتها "فيجن برو" للبيع في العديد من الدول، وأصبح من الممكن شراء جهاز الواقع المختلط في كل من الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح المنتج للبيع خارج الولايات المتحدة، حيث تم قبول طلبات بشكل مسبق في خمس دول إضافية وهي كندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة.

أخبار ذات صلة
"آبل" تطلق نظارات الكمبيوتر "فيجن برو"

ومن المقرر البدء في البيع الرسمي للمنتج في 12 يوليو. ويختلف سعر النظارة في الدول المختلفة. يذكر أن نظارة "فيجن برو"، التي تخلط المحتوى الافتراضي مع مشاهد من العالم الحقيقي حول المستخدم، تعد أكبر منتج جديد من شركة "أبل" خلال سنوات وبدأت ما وصفه الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنه عصر الحوسبة المكانية. وتعتقد أبل أن النظارة الذكية "فيجن برو" ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

المصدر: وكالات
شركة آبل
نظارات الواقع الافتراضي
شركة أبل
آخر الأخبار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
29 يونيو 2024
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
اليوم 00:35
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
اليوم 12:30
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©