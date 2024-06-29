للمرة الأولى.. "آبل" تطرح نظارات "فيجن برو" خارج الولايات المتحدة

طرحت شركة "أبل" الأميركية للإلكترونيات نظارتها "فيجن برو" للبيع في العديد من الدول، وأصبح من الممكن شراء جهاز الواقع المختلط في كل من الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح المنتج للبيع خارج الولايات المتحدة، حيث تم قبول طلبات بشكل مسبق في خمس دول إضافية وهي كندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة.

ومن المقرر البدء في البيع الرسمي للمنتج في 12 يوليو. ويختلف سعر النظارة في الدول المختلفة. يذكر أن نظارة "فيجن برو"، التي تخلط المحتوى الافتراضي مع مشاهد من العالم الحقيقي حول المستخدم، تعد أكبر منتج جديد من شركة "أبل" خلال سنوات وبدأت ما وصفه الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنه عصر الحوسبة المكانية. وتعتقد أبل أن النظارة الذكية "فيجن برو" ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.