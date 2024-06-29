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اكتشاف أثري يعود إلى 5 آلاف سنة في البيرو

كشف أثري في البيرو
29 يونيو 2024 16:38

اكتشف علماء آثار، أنقاض معبد يعود تاريخه إلى نحو خمسة آلاف عام في شمال غرب البيرو، على ما أعلن باحث أفاد بأن المبنى كان يُستخدم على الأرجح لإقامة طقوس دينية.
وحصل الاكتشاف قبل أسابيع في الموقع الأثري "لوس باريدونيس" في "اوترا باندا -لاس أنيماس" قرب "تشيكلايو". ولكن لم يُعلَن عنه حتى أمس الجمعة لحماية المكان من ناهبي الكنوز.
وقال الباحث لويس مورو، في مقطع فيديو نشرته وزارة الثقافة البيروفية "من المحتمل أننا أمام صرح ديني يعود إلى خمسة آلاف عام"، مضيفاً أن "المساحة المعمارية محدّدة بجدران" مصنوعة من الطين.
وممّا تبقى من المعبد، حدّد علماء الآثار منحوتات ذات أشكال بارزة، بينها جسم بشري برأس طائر وتمثيلات لقطط أو حتى مخالب زواحف.
وقال مورو إن فريق علماء الآثار عثر أيضا على بقايا ما "قد يكون سلمّا مركزيا يمكن من خلاله الصعود إلى ما يشبه المنصة في الجزء الأوسط" من المعبد.
كما عثر على جثة مدفونة لطفل يتراوح عمره بين خمس وست سنوات تقريبا خلال عملية التنقيب التي موّلتها جامعة في البيرو وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس في الولايات المتحدة.

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