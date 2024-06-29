ظافر العابدين.. معالج ومدرب يوغا

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقد التونسي ظافر العابدين على بطولة فيلم «كونداليني» -كاسم مؤقت– مع منة شلبي في أول لقاء بينهما، عن رواية لميرنا الهلباوي بنفس الاسم، إخراج محمد سلامة، وقال إنه يجري حالياً التحضيرات للفيلم استعداداً لبدء التصوير نهاية يوليو المقبل.

وأضاف ظافر أنه يقدم في العمل شخصية مدرب يوغا تلجأ إليه سيدة تعاني من آلام في العمود الفقري، فيساعدها في التخلص من آلامها وتنشأ بينهما علاقة إنسانية.

ويستعد العابدين لخوض ثالث تجاربه كمخرج ومؤلف، بعد «غدوة» و«إلى ابني»، في عمل سيكون مزيجاً بين الإنجليزية والعربية، مؤكداً أن بحثه عن الأعمال الجيدة هو الذي يحدد وجهته، في الدراما المصرية أو التونسية أو الخليجية.

ويعود ظافر للمشاركة في الدراما المصرية الرمضانية، بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمه آخر أعماله «ليالي أوجيني»، حيث تعاقد على بطولة عمل جديد يُعرض رمضان المقبل.

وعن تجربته في التمثيل باللهجات التونسية والمصرية واللبنانية والسعودية، مؤخراً في فيلمه «إلي إبني» قال: تجاربي في التمثيل باللهجات المتنوعة يأتي في إطار السعي للانفتاح على مجتمعات لم يقدم أدواراً بلهجتها من قبل، مشيرا إلى أنه قام بالتمثيل بالإنجليزية والفرنسية أيضاً، وقد درس اللغويات وتعلمها بمعهد التمثيل، الأمر الذي جعله يركز على كل لهجة يقدم بها أدواره.

وينتظر ظافر عرض الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، مع هند صبري والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

وعن الشخصية التي يحلم بتقديمها، أعرب العابدين عن أمنيته في تقديم عمل عن شخصية الفيلسوف ابن خلدون المولود في تونس، وهو مؤرخ وفيلسوف اجتماعي وسياسي، وأحد أبرز علماء القرون الوسطى، ومن أكبر المؤرخين العرب الذي يُنسب إليه تأسيس علم الاجتماع.