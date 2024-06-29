الأحد 30 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ظافر العابدين.. معالج ومدرب يوغا

ظافر العابدين.. معالج ومدرب يوغا
30 يونيو 2024 01:44

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
Breathe.. «تنفس»
«دلما».. في السينما المحلية اليوم

تعاقد التونسي ظافر العابدين على بطولة فيلم «كونداليني» -كاسم مؤقت– مع منة شلبي في أول لقاء بينهما، عن رواية لميرنا الهلباوي بنفس الاسم، إخراج محمد سلامة، وقال إنه يجري حالياً التحضيرات للفيلم استعداداً لبدء التصوير نهاية يوليو المقبل.
وأضاف ظافر أنه يقدم في العمل شخصية مدرب يوغا تلجأ إليه سيدة تعاني من آلام في العمود الفقري، فيساعدها في التخلص من آلامها وتنشأ بينهما علاقة إنسانية.
ويستعد العابدين لخوض ثالث تجاربه كمخرج ومؤلف، بعد «غدوة» و«إلى ابني»، في عمل سيكون مزيجاً بين الإنجليزية والعربية، مؤكداً أن بحثه عن الأعمال الجيدة هو الذي يحدد وجهته، في الدراما المصرية أو التونسية أو الخليجية. 
ويعود ظافر للمشاركة في الدراما المصرية الرمضانية، بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمه آخر أعماله «ليالي أوجيني»، حيث تعاقد على بطولة عمل جديد يُعرض رمضان المقبل.
 وعن تجربته في التمثيل باللهجات التونسية والمصرية واللبنانية والسعودية، مؤخراً في فيلمه «إلي إبني» قال: تجاربي في التمثيل باللهجات المتنوعة يأتي في إطار السعي للانفتاح على مجتمعات لم يقدم أدواراً بلهجتها من قبل، مشيرا إلى أنه قام بالتمثيل بالإنجليزية والفرنسية أيضاً، وقد درس اللغويات وتعلمها بمعهد التمثيل، الأمر الذي جعله يركز على كل لهجة يقدم بها أدواره.
وينتظر ظافر عرض الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، مع هند صبري والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.
وعن الشخصية التي يحلم بتقديمها، أعرب العابدين عن أمنيته في تقديم عمل عن شخصية الفيلسوف ابن خلدون المولود في تونس، وهو مؤرخ وفيلسوف اجتماعي وسياسي، وأحد أبرز علماء القرون الوسطى، ومن أكبر المؤرخين العرب الذي يُنسب إليه تأسيس علم الاجتماع.

ظافر العابدين
السينما
منة شلبي
محمد سلامة
رمضان
آخر الأخبار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
29 يونيو 2024
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
اليوم 00:35
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
اليوم 12:30
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©