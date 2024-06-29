إيمان العاصي.. تدافع عن الزوجات «برغم القانون»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد إيمان العاصي لخوض تجربتها الأولى مع البطولة المطلقة في الدراما، من خلال مسلسل «برغم القانون»، وقالت إنه يتكون من 30 حلقة، ويناقش بعض مشاكل السيدات المتزوجات، ويركز على قضية الخيانة، وتجسد فيه شخصية محامية تعيش في حي شعبي، ويلجأ إليها بعض جيرانها للدفاع عنهم، وتقف بجوارهم حتى يحصلوا على حقوقهم، وتتعرض لموقف مع زوجها يقلب حياتها رأساً على عقب.

يشارك في البطولة، هاني عادل وفرح يوسف ووليد فواز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام.

وتنتظر إيمان عرض فيلم «في عز الضهر» الذي انتهت من تصويره قبل فترة، مع مينا مسعود وميرنا نور الدين ومحمد علي رزق، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه حول رحلة صعود زعيم عصابة دولية يرتكب العديد من عمليات الاحتيال حول العالم، وتعود من خلاله إلى السينما بعد عامين منذ شاركت في فيلم «فارس» مع حسين فهمي وأحمد زاهر.