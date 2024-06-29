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الترفيه

«سفنتين».. «سفيرة النوايا الحسنة» لدى اليونسكو

أودري أزولاي مع أعضاء فرقة البوب الكورية (رويترز)
30 يونيو 2024 01:44

باريس (أ ف ب) 

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أصبحت فرقة البوب الكورية «سفنتين»، وهي من أكثر الفرق شعبية في العالم، رسمياً «سفيرة للنوايا الحسنة» لمنظمة اليونسكو، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في باريس، أمس الأول.
قال جوشوا، أحد أعضاء الفرقة، خلال ندوة صحفية في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس: «بكل تواضع وعاطفة نقدّم أنفسنا أمامكم لأول مرة كسفراء للنوايا الحسنة لليونسكو للشباب».
وأضاف «باعتبارنا سفراء للشباب، سننشر قوة الصداقة وسنساعد في بناء مجتمعات شبابية متضامنة من أجل المستقبل الأفضل الذي نتصوره»، معلناً عن مساهمة الفرقة بمبلغ مليون دولار لليونسكو.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، الفرنسية أودري أزولاي: إن «شراكتنا مع (سفنتين) ستعطي زخماً جديداً ودفعة هائلة لجهودنا.
واعتبرت أن فرقة البوب الكورية ستشكل «جسراً رائعاً بين منظمة اليونسكو وقيمنا وما نمثله وهدفنا المتمثل في السلام، وبين الشباب».
وكانت فرقة «سفنتين» الكورية الجنوبية التي تأسست عام 2015 وتضم ثلاثة عشر مغنياً شاباً، ثاني جهة موسيقية تحقق أكبر إيرادات في العالم عام 2023، بعد النجمة تايلور سويفت، وفق الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية.
وتم الاستماع إلى أغاني الفرقة مليارات المرات عبر منصة «سبوتيفاي»، فيما حظيت أغنية «دونت وانا كراي» بأكثر من 275 مليون مشاهدة على يوتيوب.
ومن بين سفراء اليونسكو، لاعب كرة القدم البرازيلي فينيسيوس، والممثلة الإسبانية روسي دي بالما، والممثل الأميركي فورست ويتيكر، والطاهي الإيطالي الأرجنتيني ماورو كولاغريكو.

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