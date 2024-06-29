وفاة عازف البيانو المعجزة الفرنسي مراد عن 19 عاما

توفي السبت عن 19 عاماً عازف البيانو الفرنسي المعجزة مراد تسيمبو المعروف باسمه الفني مراد، من جرّاء مرض عاناه منذ طفولته، بحسب ما أعلن أحد مديري أعماله.

وانطلقت المسيرة الموسيقية للشاب، المتحدر من جزر القمر، خلال وجوده جرياً على عادته في مستشفى "تيمون" الكبير في مرسيليا.

نشأ مراد في حي "كاستيلان" الشعبي في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا، على غرار نجم كرة القدم زين الدين زيدان.

في المستشفى، اكتشف عندما كان في الرابعة عشرة البيانو الذي لم يكن عزف عليه قط في حياته. بعد استماعه إلى مقطوعة موسيقية لشوبان على الإنترنت، عزفها بطريقة ارتجالية. كان مريض آخر يصوّر المشهد، ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي، فلقي تفاعلاً وإعجاباً كبيرين.

وقال سليم لبغيل مدير أعمال مراد وأحد المسؤولَين عن شركة "1392 ريكوردز" أن عازف البيانو الشاب كان يجيد الألحان بسمعه فحسب، و"كان يعزف من دون أي نوتات موسيقية".

وما لبث مراد أن انطلق فنياً بقوة، وصدر له ألبومان، فيما الثالث قيد الإعداد.

من أبرز الفنانين، الذين تعاون معهم، نجم الراب سوبرانو، ومن أهم حفلاته عزفه خلال مباريات رياضية مهمة.

وأوضح سليم لبغيل أن مراد توفي صباح السبت في مستشفى "نيكر" للأطفال في العاصمة الفرنسية باريس، إثر مرض نادر هو "عوز الأورنيثين ناقل الكربامويل".

وصف رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان الراحل، عبر منصة "إكس"، بأنه "عازف البيانو العبقري في مرسيليا"، مشيراً إلى أن "عزفه الفريد (...) أثار الإعجاب".

أما رونو موزولييه رئيس منطقة بروفانس-الب- كوت دازور، فرأى أن مراد تسيمبو وفرّ للجمهور "نعمة اللحظات النادرة والأخوية".

وأكد نادي مرسيليا، عبر منصة "إكس"، أن لونَي قمصانه "الأزرق والأبيض سيحتفظان بذكرى الفتى الذي عبر بشكل لا مثيل له عن حبه لمرسيليا وناديها بواسطة البيانو".

وسيُنقل جثمان مراد إلى بلده الأم جزر القمر حيث سيوارى الثرى.