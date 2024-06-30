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تزايد أعداد القرود الذهبية النادرة في شننونغجيا الصينية

تزايد أعداد القرود الذهبية النادرة في شننونغجيا الصينية
30 يونيو 2024 11:17

 شهدت منطقة شننونغجيا للغابات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، تزايداً ملحوظاً في أعداد القرود الذهبية النادرة، بفضل الجهود المبذولة لحماية الموائل.

وبحسب نتائج المسح الرابع الذي أجرته إدارة المنطقة، يعيش في المنطقة الآن 1618 قرداً ذهبياً، بزيادة 147 عن المسح السابق قبل خمس سنوات.

وباعتبارها أقصى موئل شرقي للقرود الذهبية في العالم، كانت شننونغجيا تضم 501 قرداً ذهبياً فقط على مساحة 164 كيلومتراً مربعاً في عام 1990، وقد تحسنت الأرقام على مر السنين، حيث صار هناك 1282 قرداً على مساحة 189 كيلومتراً مربعا في عام 2005، و1471 قرداً في منطقة تغطي مساحة 354 كيلومتراً مربعاً في عام 2019.

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وأسهم أكثر من 40 شخصاً في المسح الأخير، أجروا تحقيقات ميدانية وتحاليل مختبرية استمرت لمدة أكثر من شهرين، واستكشفوا 240 مسار مسح، تغطي مسافة إجمالية بلغت 58 ألفاً و800 كيلومتر.

وقال فنغ وي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شننونغجيا للغابات: "إن المسح أشار إلى أن 1618 قرداً ذهبياً تنتمي إلى 11 مجموعة، تعيش الآن في موئل مساحته 401 كيلومتراً مربعاً في المنطقة".

المصدر: وام
الصين
القرود
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