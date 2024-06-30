سقوط جزء من صاروخ في الصين أثناء اختباره

أعلنت شركة "بكين تيانبينج تكنولوجي"، اليوم الأحد، انفصال المرحلة الأولى من صاروخها (تيانلونج-3)، متعدد المراحل الذي تطوره حاليا، عن منصة الإطلاق أثناء اختباره بسبب عيب في التصميم الهيكلي، وسقوطها في منطقة قونجي بوسط الصين.

وقالت الشركة، المعروفة أيضا باسم "سبيس بايونير"، في بيان على حسابها الرسمي على تطبيق (وي تشات)، إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بعد التحقيق الأولي.

وذكر بيان منفصل صادر عن مكتب إدارة الطوارئ في قونجي أن أجزاء من مرحلة الصاروخ الأولى سقطت في "منطقة آمنة"، إلا أنها تسببت في حريق في أحد المواضع.

وأضاف المكتب أن الحريق أُخمد وأن أحدا لم يُصب.

والصاروخ تيانلونج-3، أو "تنين السماء 3" بالصينية، يتألف من مرحلتين ويمكن إعادة استخدامه جزئيا.