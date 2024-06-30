شيخة الجابري تكتب: لا تتركوا أبناءكم للريح

مجدداً ودوماً سيظل تناول هذا الموضوع هاجسي ومثار اهتمامي لما يمثله من أهمية اجتماعية قصوى، فالأبناء هم ثروة هذا الوطن، والأمهات والآباء هم المؤتمنون على هذه الثروة، كما هي مواردهم المادية والتجارية، غير أن هذه الثروة البشرية هي الأهم، والأكثر استدامة إذا ما تمت رعايتها بشكل جيد، والعناية بها حتى لا تتعرض للمخاطر، أو التحديات التي لا يمكن تجاوزها ومعالجتها بالوعي والاهتمام.

لقد مرّت أمام ناظري مشاهد متكررة لأطفال يتم استغلال براءة بعضهم بوضعهم أمام الكاميرات، ثم يقوم الآباء أو الأمهات بتصويرهم وهم يقومون بحركات طفولية، أو يتحدثون بعفوية أو يمارسون أنشطة معينة في خدشٍ حقيقي وخطير لطفولتهم يكاد يصل إلى مرحلة التنمر نسبة لما يمارس من أفعال، وهناك شباب وفتيات يقضون أوقاتهم في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصلون الليل بالنهار دون حسيب أو رقيب.

أولئك الشباب والفتيات الذين يقضون أوقاتهم في البث المباشر عبر وسائل التواصل المتعددة لا يملكون خبرات وبعضهم يفتقد لحصانة قيمية يتسلح بها، إذ لو كانت تلك الحصانة متوفرة لما قضوا الوقت كله وهم يتبادلون الأحاديث التافهة والفارغة مع الآخرين ممن يتسابقون معهم أو يتحاورون، كل ذلك يحدث من أجل الحصول على المال فقط، وهذا طريق محفوف بالمخاطر والخسائر الأخلاقية الكبيرة.

من المؤلم أن تشاهد تلك الحالات تزداد مع الأيام، ومن الأشد إيلاماً أن بعضهم يفقد حياته نتيجة سلوك خاطئ بعد أن يُغرّر به من آخرين، فتجد الكثيرين يتباكون عليه بعد أن رحل وهو في عمر الزهور، لتبدأ حياكة الشائعات ونسج خيوط الوهم حوله وأسرته.. إنها مصيدة التواصل الحديث والتقنيات التي استعبدت الإنسان، والغياب الموحش لدور الأسرة في زمن مفتوح على كلّ شيء إلا العقلانية في السلوك والتصرف، انتبهوا لأبنائكم لا تتركوهم يواجهون الريح وحدهم.