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الذكاء الاصطناعي مفيد للفنانين

الذكاء الاصطناعي مفيد للفنانين
1 يوليو 2024 01:21

برلين (د ب أ)

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أظهر مسح ألماني أن الكثير من الفنانين يرون فرصاً كبيرة في الاستفادة من الأنماط والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. 
شمل المسح أكثر من 3000 فنان يعيشون في ألمانيا، وأظهر أن 43% منهم يرون الذكاء الاصطناعي فرصة، فيما قال الكثير من الفنانين إن لديهم تحفظات ومخاوف في هذا الشأن، وقال 56% إنهم يخشون من احتمال فقدان مصدر الدخل. وقال معدو الدراسة: إن «42% من الفنانين الذين شملهم المسح لديهم تجاربهم الفنية مع الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأعمال، واستخدم 50% منهم أدوات الذكاء الاصطناعي للعثور على الأفكار، واستخدم 39% منهم هذه الأدوات لتطوير أعمال جديدة.

الذكاء الاصطناعي
ألمانيا
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