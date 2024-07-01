ناتوزي إيطاليا تطلق أريكة "ميراي": مزيج من الإبداع الخالد والأناقة العصرية من تصميم أندريا ستايدل

تُعلن ناتوزي إيطاليا عن إطلاق أريكة "ميراي"، تحفة فنية في التصميم تمت بالتعاون مع المصمم أندريا ستايدل. يستلهم ستايدل إبداعه من الهندسة المعمارية الفريدريكية العظيمة في بوجليا في القرن الثالث عشر، حيث تجسد تناغماً مثالياً بين القوة والخفة، وتمزج بين العمق المعماري الأصيل والنعومة العصرية.





تتجلى الرؤية الإبداعية لأندريا ستايدل في أريكة "ميراي"، التي تعكس في تصميمها القلاع الفريدريكية العظيمة بشخصيتها القوية والخفيفة في نفس الوقت. وكما هو الحال مع هذه المعالم التاريخية، يتميز هيكل الأريكة بجاذبية آسرة تُضفي إحساساً بالأناقة الأبدية والفخامة.





توفر أريكة "ميراي" تجربة جلوس فاخرة من خلال التنسيق الدقيق للعناصر الفردية المتصلة بهيكل خشبي أنيق. لا يدعم هذا الهيكل الأحجام الخفيفة والناعمة للأريكة فحسب، بل يضيف أيضًا لمسة عصرية إلى جاذبيتها الكلاسيكية.





تتألف "ميراي" من ثلاثة عناصر أساسية – الوسادة، مسند الظهر، ومسند الذراع – والتي صُممت بعناية لتتنوع في الارتفاع، مما يعزز الراحة البصرية ويضيف بُعداً مرحاً لجاذبيتها الجمالية.





اختبروا جوهر الإبداع الخالد والأناقة العصرية مع أريكة "ميراي"، المتوفرة الآن في معارض ناتوزي إيطاليا.

تتواجد صالات عرض ناتوزي في الإمارات العربية المتحدة في:

ناتوزي، شارع الشيخ زايد بين التقاطع الثاني والثالث، دبي

ناتوزي، بالقرب من جسر آل مكتوم، طريق أم هرير، دبي

ناتوزي ذا غاليريا، جزيرة المارية، أبو ظبي





للمزيد من المعلومات والتفاصيل تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لناتوزي في دبي أو أبوظبي أو قم بزيارة موقعنا على الرابط التالي: https://westernfurniture.ae/natuzzi-italia أو الاتصال بنا على الأرقام 97143377152، 97143380777، 97126444048 .



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