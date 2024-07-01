أصالة.. «ثم أنا» باللهجة الخليجية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعود المطربة السورية أصالة نصري بعد غياب 4 سنوات للغناء باللهجة الخليجية، من خلال ألبومها «ثم أنا»، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة، هي: «الساعة»، «الكرسي»، «جرح العرب»، «ما تهون»، «يمر وما يسلم»، «ثم أنا»، «تسألني»، «إنسان»، «كلك لهم»، و«لا تختبر». تناولت الأغنيات العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم المستمع العربي، وتعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم أحمد علوي، عبدالله الهماني، محمد الترك، رحاب، ضياء الميالي، قوس، وليد الشامي، مهند خضر، جاسم محمد، وعدنان عبدالله، وغيرهم، ليصبح الألبوم الإصدار السابع لها باللهجة الخليجية خلال مشوارها.

وتواصل أصالة حصد أصداء نجاح ألبومها «لحقت نفسي» والذي طرحته في فبراير الماضي، وضم 12 أغنية، وحققت خلاله أكثر من 40 مليون مشاهدة واستماع على المنصات الرقمية والسمعية، وهو الألبوم الـ35 في مسيرتها الغنائية، كما تستعد إلى الانتهاء من التحضيرات النهائية للديو الغنائي الذي يجمعها مع المطربة المغربية أسماء لمنور.

وكانت أصالة قد شاركت في غناء شارة البداية والنهاية لمسلسل «نعمة الأفاكوتو»، الذى عُرض رمضان الماضي، بأغنية «يالحظ»، بالإضافة إلى أغنية داخل الأحداث بعنوان «الجوكر».