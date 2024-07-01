4 أسباب وراء الشعور بالتعب والإرهاق

ترجمة: عزة يوسف

يعتقد الكثيرون أن عدم الحصول على الراحة الكافية هو السبب الوحيد وراء الشعور بالتعب والإرهاق، إلا أن هناك أسباباً أخرى للشعور بالتعب المستمر، حسبما ذكرها موقع مدونة «Better Up» الأميركية:

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية، بالإضافة إلى النكهات وألوان الطعام والمواد الحافظة الشائعة، مثل الفوسفات غير العضوي والغلوتامات أحادي الصوديوم التي تعطل ميكروبيوم الأمعاء، وتؤدي إلى ردود فعل سلبية في الجسم مما يجعلك تشعر بالتعب.

الالتهاب

تتسبب بعض الأمراض مثل السرطان ومرض السكري وأمراض المناعة الذاتية في حدوث التهاب مزمن يسبب الشعور بالإرهاق الدائم، إلا أن بعض أنماط الحياة غير الصحية مثل التدخين أو زيادة الوزن قد تتسبب في حدوث التهابات في الجسم أيضاً، وهو ما يفسر الشعور المستمر بالتعب.

الجفاف

تحتاج جميع أنظمة الجسم إلى الماء لتعمل بشكل صحيح، وعندما يشعر بالجفاف يعمل ببطء تماماً مثل شعورك عندما تُحرم من النوم، كما أظهرت الأبحاث أن الجفاف يؤثر سلباً على النوم من خلال التأثير على إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي.

الاكتئاب

لا يعني التعب أنك مكتئب، ولكنه قد يكون أحد أعراض الاكتئاب، فعندما يعاني الشخص من الاكتئاب تنخفض طاقته ويتجنب الانخراط في الأنشطة مما يؤدي إلى المزيد من الشعور بالتعب.