مهرجان الأفلام الكورية.. فانتازيا وكوميديا ودراما تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم المركز الثقافي الكوري وسفارة جمهورية كوريا في الإمارات، فعالية مهرجان الأفلام الكورية 2024، ليعود في دورته الثامنة إلى أبوظبي ودبي خلال يوليو الجاري، وتُعد هذه أول نسخة من المهرجان في دبي منذ عام 2017، حيث تتاح الفرصة لعشاق السينما للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأفلام الكورية في ياس مول، أبوظبي، من 4 إلى 7 يوليو، وفي فستيفال سيتي مول، من 12 إلى 14 يوليو الجاري.

يستكشف المهرجان هذا العام موضوع «الحرية» من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام تعرض قصصاً منوعة من حقب زمنية مختلفة، ملبية أذواق كل الأعمار، حيث يمكن للجمهور أن يتطلع إلى مجموعة مختارة من أفلام الفانتازيا والكوميديا والدراما التاريخية والغموض والموسيقى والأفلام المستقلة.

يتم عرض أفلام تاريخية مثل «الطريق إلى بوسطن» و«نوريانغ، البحر المميت» و«البطل»، التي ترصد سعي الشعب الكوري إلى الحرية، بينما تتناول الأفلام المعاصرة مثل «قصر الأحلام» و«إعادة ضبط الحب» و«النوم» تحديات المجتمع الحديث والمرونة المطلوبة للتغلب عليها، فيما توفر أفلام مثل «بورورو: مغامرة قلعة التنين» الضحكات للأطفال، ويقدم فيلم «ألينويد الجزء 2: العودة إلى المستقبل» إثارة الفانتازيا.

وقد حظيت السينما الكورية بتقدير وإعجاب كبيرين من قبل الجمهور الإماراتي، مما يجعل هذا المهرجان فرصة مثالية لمحبي السينما للاستمتاع بهذه القصص السينمائية الفريدة خلال إجازة الصيف.

وأعرب لي يونغ هي، الملحق الثقافي بالسفارة الكورية، عن حماسه لعودة المهرجان قائلاً «نحن متحمسون جداً لبدء مهرجان الأفلام الكورية، والذي يحمل العديد من القصص الغنية والمتنوعة للسينما الكورية، كما يعزز الروابط الثقافية بين كوريا والإمارات، وندعو الجميع للانضمام إلينا في الاحتفال بالحرية من خلال الأفلام، وعدسة صانعي السينما الكورية».