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العالم يترقب ظاهرة فلكية نادرة

العالم يترقب ظاهرة فلكية نادرة
3 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (وام)

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العالم يترقب رؤية انفجار نجم في السماء بالعين المجردة

يترقب العالم ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في انفجار نجم في السماء تتم رؤيته بالعين المجردة، ويشتد لمدة نصف يوم، ويبدأ بعدها بالخفوت التدريجي لمدة أسبوع، بحسب مركز الفلك الدولي في أبوظبي.
وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز: «من المتوقع حدوث الانفجار في أي وقت من الآن، وحتى شهر سبتمبر المقبل»، مشيراً إلى أن الظاهرة تسمى «نوفا متكررة»، وأن النجم المتوقع انفجاره يسمى «تي ضفيرة برنيس»، ويتميز بأنه ينفجر مرة كل 80 سنة تقريباً، ووثق شهود عيان انفجار النجم منذ عام 1217، ومر على آخر انفجار له 78 سنة.
وأضاف مدير مركز الفلك الدولي: «يقوم مرصد الختم الفلكي بمراقبة ورصد النجم وتقدير لمعانه عند كل رصد ويتم إرسال النتائج إلى جهات متخصصة لتحفظ مع باقي عمليات الرصد العالمية، وذلك مساهمة من المراصد العربية في مثل هذه الظواهر الفلكية الفريدة».

ظواهر فلكية
ظاهرة فلكية
الفضاء
الفلك
مركز الفلك الدولي
النجوم
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