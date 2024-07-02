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الترفيه

الرباعي: أتمنى مشاركة هنيدي في عمل كوميدي

صابر الرباعي
3 يوليو 2024 00:59

علي عبدالرحمن (القاهرة) 

قام المطرب التونسي صابر الرباعي بتغيير نمطه وتقديم الغناء الشعبي للمرة الأولى بمسيرته، من خلال أغنيته «الباشا»، والتي طرحها الشهر الماضي عبر المنصات الرقمية، وقال إن الأغنية بمثابة نقلة فنية مختلفة عما قدمه من قبل؛ لأنها المرة الأولى التي يقدم فيها أغنية شعبية باللهجة المصرية.

«سيدي منصور»
وأضاف الرباعي أن الأغاني الشعبية لها مكانة بين الجمهور، موضحاً أن أغنيته تتناول طريقة تغزل شاب بسيط بحبيبته والتعبير عن احترامه وحبه لها، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود خيامي.
كما أعرب عن سعادته باختيار أغنيته التراثية «سيدي منصور» بالمرتبة الثامنة ضمن قائمة أفضل أغاني القرن الـ21، بالعالم العربي ومنطقة شمال أفريقيا، والتي طرحها منذ 24 عاماً، وذلك ضمن استطلاع مجلة «رولنج ستون» الأميركية المتخصصة في الموسيقى.

أغانٍ منفردة
حول توقفه طرح ألبومات غنائية كاملة خلال الفترة المقبلة والاكتفاء بالأغاني المنفردة، أشار إلى أن صناعة الألبوم أصبحت بمثابة مغامرة فنية غير محسوبة، بالإضافة إلى التكلفة المادية المرتفعة، ومع تعاظم دور المنصات الرقمية تسيدت الأغاني المنفردة المشهد في الوقت الحالي، ويعتزم طرح 5 أغنيات منفردة خلال العام الجاري.

تجربة سينمائية
أعرب صابر عن استعداده لخوض تجربة سينمائية، حال توافر عمل كوميدي وقريب من شخصيته، وأنه يحب أن يشارك أحمد حلمي أو محمد هنيدي في أولى خطواته التمثيلية، كما أنه بصدد القيام بجولة فنية حول العالم بين الإمارات وتونس ومصر والكويت وأميركا خلال الأشهر المقبلة.

رسالة إلى فنان العرب
وجه صابر الرباعي رسالة إلى فنان العرب محمد عبده، بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان وتلقي العلاج الكيمياوي بالعاصمة الفرنسية، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة للساحة الفنية بفنه الأصيل، وأنه حالة غنائية خاصة بالوطن العربي ورمز للأغنية الخليجية الأصيلة، ومدرسة موسيقية ينهل منها محبو الغناء الطربي.

صابر الرباعي
محمد هنيدي
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