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الترفيه

منع محبي سويفت من التخييم قرب موقع حفلاتها

تايلور سويفت
3 يوليو 2024 00:59

لاهاي (أ ف ب)

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أعلنت سلطات أمستردام أنها ستفرض غرامات على محبي تايلور سويفت، في حال باتوا ليلتهم بجوار المكان الذي ستحيي فيه النجمة الأميركية حفلاتها بدءاً من غد الخميس.
قالت السلطات المحلية في أمستردام «لا يُسمح لكم بالتخييم أو تمضية الليل في الأماكن العامة قرب ملعب يوهان كرويف أرينا»، حيث ستقام حفلات تايلور سويفت، محذّرةً من فرض غرامات على مَن سيُخالف هذه التعليمات، منعاً لتكرار الأمر، مثلما حدث في حفلها مايو الماضي بباريس  محطتها الأوروبية الأولى. 
وتحيي سويفت ثلاث حفلات موسيقية في العاصمة الهولندية أيام الخميس والجمعة والسبت ضمن جولتها العالمية التي حطمت الأرقام القياسية، وقد بيعت كامل تذاكر هذه الحفلات.
وقد انطلقت «ذي ايراس تور»، وهي سادس جولة لتايلور، في مارس 2023 في الولايات المتحدة، قبل أن تُستكمل في القارة الأميركية وآسيا وأستراليا.

تايلور سويفت
أمستردام
التخييم
هولندا
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