الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

5 علامات تدل على إهمالك لأطفالك

5 علامات تدل على إهمالك لأطفالك
3 يوليو 2024 00:59

ترجمة: عزة يوسف

أخبار ذات صلة
19.000 مستفيد من «الأبوة الإيجابية»
نصائح للتعامل مع أحزان الصغار

لا يتعمد الوالدان مطلقاً إهمال أطفالهما أو إشعارهم بالتجاهل، إلا أن الانشغال والتشتت وأحياناً الكسل قد تؤدي بهم إلى هذا الشعور، وهنا نتطرق إلى 5 علامات تدل على أنك تهمل أطفالك وتشعرهم بالتجاهل، حسبما ذكرها موقع «All Prodad» الأميركي:

الهاتف
إذا أدركت أن الوقت الذي تقضيه على هاتفك يزيد، فاعرف أن ذلك على حساب وقتك مع أطفالك وأن تركيزك واهتمامك ليس معهم بل مع الهاتف، فيجب عليك مراجعة وقتك وإعطاء الأولوية لأطفالك.

الغياب
إذا كنت تهمل حضور أنشطة أولادك فهذا من علامات إهمالك لهم، ربما تجبرك مشاغلك أحياناً عن التغيب لبعض الوقت، ويمكنك حينها الاتصال والاعتذار لهم، وطلب التقاط الصور ومقاطع الفيديو من أحد الموجودين في الحدث، ولكن احرص على أن تكون موجوداً أغلب الأوقات.

عدم الاستماع
هناك الكثير من الأمور التي تشغل تفكيرنا كل يوم، لكن إذا أدركت أنك لا تستمع جيداً لطفلك وهو يحاول التحدث معك فيما يشغله، فتوقف فوراً عما تفعله وأنصت إليه باهتمام، أو على الأقل اشرح له أنه يجب عليك إنهاء ما تفعله أولاً ثم الانتباه إلى ما يقوله.

عدم الاهتمام
يشعر الطفل بأنه غير مهم وغير مرئي لوالديه إذا كان يتحرك من حولهم من دون أن يعوا وجوده، على الأقل يمكنك التواصل بالعين والترحيب بهم بحرارة ثم إكمال ما تفعله.

الاعتياد
إحدى علامات الإهمال الواضحة، أن يعتاد أطفالك على غيابك أو يتوقعوا رفضك طلبهم قضاء الوقت معك، فإذا كنت ترغب في علاقة جيدة مع أطفالك في المستقبل، فكن معهم الآن.

إهمال الأطفال
تربية الأطفال
تربية الأبناء
رعاية الأطفال
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©