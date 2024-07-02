5 علامات تدل على إهمالك لأطفالك

ترجمة: عزة يوسف

لا يتعمد الوالدان مطلقاً إهمال أطفالهما أو إشعارهم بالتجاهل، إلا أن الانشغال والتشتت وأحياناً الكسل قد تؤدي بهم إلى هذا الشعور، وهنا نتطرق إلى 5 علامات تدل على أنك تهمل أطفالك وتشعرهم بالتجاهل، حسبما ذكرها موقع «All Prodad» الأميركي:



الهاتف

إذا أدركت أن الوقت الذي تقضيه على هاتفك يزيد، فاعرف أن ذلك على حساب وقتك مع أطفالك وأن تركيزك واهتمامك ليس معهم بل مع الهاتف، فيجب عليك مراجعة وقتك وإعطاء الأولوية لأطفالك.



الغياب

إذا كنت تهمل حضور أنشطة أولادك فهذا من علامات إهمالك لهم، ربما تجبرك مشاغلك أحياناً عن التغيب لبعض الوقت، ويمكنك حينها الاتصال والاعتذار لهم، وطلب التقاط الصور ومقاطع الفيديو من أحد الموجودين في الحدث، ولكن احرص على أن تكون موجوداً أغلب الأوقات.



عدم الاستماع

هناك الكثير من الأمور التي تشغل تفكيرنا كل يوم، لكن إذا أدركت أنك لا تستمع جيداً لطفلك وهو يحاول التحدث معك فيما يشغله، فتوقف فوراً عما تفعله وأنصت إليه باهتمام، أو على الأقل اشرح له أنه يجب عليك إنهاء ما تفعله أولاً ثم الانتباه إلى ما يقوله.



عدم الاهتمام

يشعر الطفل بأنه غير مهم وغير مرئي لوالديه إذا كان يتحرك من حولهم من دون أن يعوا وجوده، على الأقل يمكنك التواصل بالعين والترحيب بهم بحرارة ثم إكمال ما تفعله.



الاعتياد

إحدى علامات الإهمال الواضحة، أن يعتاد أطفالك على غيابك أو يتوقعوا رفضك طلبهم قضاء الوقت معك، فإذا كنت ترغب في علاقة جيدة مع أطفالك في المستقبل، فكن معهم الآن.