متحف لندني ينظّم معرضاً لدُمى «باربي»

لندن (أ ف ب)

يخصّص متحف «ديزاين ميوزيم» في لندن بدءاً من الجمعة المقبل، معرضاً لباربي يضم أكثر من 180 دمية، من بينها تلك التي أمضت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية عام 2022.

بعد عام على النجاح الهائل الذي حققه فيلم «باربي» للمخرجة غريتا غيرويغ، والذي تولّت فيه الممثلة مارغو روبي دور الدمية الشهيرة، سيُقام في المتحف الواقع غرب لندن، معرض عن باربي يوضح تطوّر «الدمية الأشهر في العالم» منذ ابتكارها قبل 65 عاماً.

ويبدأ المعرض بـ«باربي رقم 1»، وهو أول نموذج من الدمية ابتكرته عام 1959 شركة «ماتيل»، الشريكة في المعرض.

ويضم المعرض أيضاً راكبة الأمواج «سانسيت ماليبو باربي» التي حظيت بشعبية كبيرة في سبعينيات القرن العشرين، و«باربي ذات الشعر الطويل» التي طُرحت عام 1992، وتتميّز بشعرها الطويل وكانت النموذج الأكثر مبيعاً في العالم (10 ملايين نسخة).

كما يضم المعرض أول باربي سوداء، وأول باربي من أصل لاتيني، وأول باربي آسيوية، وأول دمية باربي مصابة بمتلازمة داون، وأول باربي على كرسي متحرّك، وغيرها.

ويفخر المنظمون بأنهم يعرضون «دمية باربي الوحيدة التي ذهبت إلى الفضاء»، وصُمّمت هذه الدمية لتشبه الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي، أول أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، وقد اصطحبت الدمية معها إلى المحطة لستة أشهر عام 2022، ويتضمّن المعرض مقاطع فيديو لكريستوفوريتي وهي تطفو في الفضاء بجانب الدمية.

وقالت أمينة المعرض دانييل توم: «يسعدنا أن نعرض دمية سامانتا للمرة الأولى منذ عودتها من محطة الفضاء الدولية في متحف ديزاين ميوزيم هذا الصيف».