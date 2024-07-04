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جزيرة المارية.. أنشطة صيفية حافلة بالترفيه

جزيرة المارية.. أنشطة صيفية حافلة بالترفيه
4 يوليو 2024 16:36

أبوظبي (الاتحاد)
تقدم جزيرة المارية في أبوظبي للأطفال عالماً من الترفيه والخيال حيث تتاح الفرصة للأطفال من مختلف الأعمار والاهتمامات ومستويات المهارة، لإطلاق العنان لإبداعاتهم مع عالم «باربي»، الذي يحفزهم على الإبداع وتحقيق الأهداف، وعالم «هوت ويلز» للتغلب على التحديات، و«ميغا كونستركس» لأنشطة البناء التي تحفز مخيلة الصغار على تشييد تصاميم وهياكل مذهلة.
وللاستمتاع بتجربة شاملة، يمكن للأطفال قضاء وقت طويل وحافل بالأنشطة والألعاب بما في ذلك لعبة «غرفة الهروب» الأولى من نوعها، وألعاب الفيديو.
ويمكن خوض تجارب لعبة ارتداء الملابس التنكرية الممتعة وممارسة الفنون والحرف اليدوية، والانطلاق في مغامرات مليئة بالتشويق أثناء استكشاف الوجهات الساحرة المصممة لتحفيز المواهب وإلهام إبداعات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.
ولعشاق المغامرات والتشويق يمكنهم الاستمتاع بلعبة «غرف الهروب» Game Over Escape Rooms، التي تقدم تجارب هروب مليئة بالتشويق مثل مغامرة «مدينة أتلانتس المفقودة» الغامضة و«أليس في بلاد العجائب»، مما يبث الحياة في عالم من الخيال الواسع والأنشطة الرياضية مثل البولينج والترامبولين.
وخلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو، من المقرر أن يلتقي الأطفال بشخصيات «ترول» المحببة وسط عروض ترفيهية حية.

 

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