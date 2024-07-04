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تمهيداً لتنسيق الجامعات.. المكتب الثقافي المصري بأبوظبي يستعد لنتيجة الثانوية العامة

تمهيداً لتنسيق الجامعات.. المكتب الثقافي المصري بأبوظبي يستعد لنتيجة الثانوية العامة
4 يوليو 2024 18:25

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار الخدمات التعليمية التي يقدمها المكتب الثقافي المصري بأبوظبي، ومع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد شريف صلاح، الملحق الإداري ورئيس المكتب الثقافي المصري بأبوظبي، على استعداد المكتب لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وما يعادلها من كافة الجنسيات الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.
يهدف المكتب إلى التصديق على شهادات الثانوية العامة كخطوة أولية تمهيدًا لتقديم الطلاب المصريين في تنسيق القبول للجامعات المصرية، وكذلك تسهيل عملية التقديم للطلاب من الجنسيات الأخرى عبر منصة «أدرس في مصر» للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المكتب بتوجيه الطلاب المتقدمين بشأن متطلبات التقديم سواء في مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية أو عبر منصة «أدرس في مصر».
يذكر أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال إتاحة التعليم خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات في الجامعات الحكومية، والخاصة، والتكنولوجية، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، وكذلك الأكاديميات والمعاهد، فضلاً عن التطوير المستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وتحديث المناهج والبرامج الدراسية، بما يلبي احتياجات سوق العمل الإقليمية والعالمية.

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