يزوج ابنه.. و104 فقراء

نافي مومباي (أ ف ب)

أطلق الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، احتفالات بزفاف نجله من خلال تنظيم حفلة زفاف جماعي لـ104شباب وفتيات من الفقراء.

وشارك أمباني (67 عاماً) الذي يرأس مجموعة «ريلاينس إندستريز» مع عائلته في الحفلة التي ضمّت نحو 800 ضيف، وأقيمت في مقر المجموعة في نافي مومباي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنّ كل شاب وفتاة حصلا على مجوهرات زفاف ذهبية وفضية، بالإضافة إلى 1200 دولار نقداً ومواد استهلاكية تكفي لعام كامل.

وأشارت إلى أنّ حفلة الزفاف الجماعي تؤكّد «التزام عائلة أمباني بالرعاية الاجتماعية ودعم المجتمع»، مضيفةً أنّ «العائلة ملتزمة بمواصلة دعم مئات حفلات الزفاف المماثلة في مختلف أنحاء البلاد».