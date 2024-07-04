هدى المفتي.. في «مطعم الحبايب»

محمد قناوي (القاهرة)



تعاقدت الممثلة المصرية هدى المفتي على بطولة الحلقات القصيرة «مطعم الحبايب»، الذي سيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، بطولة أحمد مالك في رابع تعاون بينهما.

قالت المفتي، إن الأحداث تدور داخل المطبخ، في إطار درامي اجتماعي كوميدي، تأليف مريم نعوم، وإخراج عصام عبدالحميد.

وقد انتهت هدى من تصوير المسلسل القصير «موعد مع الماضي» لصالح إحدى المنصات الرقمية، بمشاركة آسر ياسين، محمود حميدة، صبا مبارك، شيرين رضا، وشريف سلامة، والعمل مستوحي من المسلسل المكسيكي «من قتل سارة» - (who killed sara؟)، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق، وتجسد خلاله شخصية فتاة تعيش أزمة ماض قاس تعرضت فيه لحادث غامض قلب حياتها رأساً على عقب.

وأبدت المفتي سعادتها بردود الفعل حول دورها في مسلسل «مفترق طرق»، مع هند صبري وإياد نصار الذي عُرض على منصة «شاهد»، وتجسد خلاله شخصية محامية شابة تغلب عليها التصرفات الجادة في العمل، وشخصيتها القوية ظاهرة في كل تعاملاتها، لدرجة أنها لا تهتم بنفسها كفتاة من ناحية مظهرها، ولهذا يناديها زملاؤها باسم «حنفي»، لتدخل في مواجهات عنيفة معهم.

يُذكر أن أخر ظهور سينمائي للمفتي كان مشاركتها ضيفة شرف في فيلم «شماريخ»، تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي.