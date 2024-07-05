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الترفيه

أستوديو المبدعين ومخيم الفضاء في «اللوفر أبوظبي»

أستوديو المبدعين ومخيم الفضاء في «اللوفر أبوظبي»
5 يوليو 2024 16:52

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار التزامه بتوفير تجارب تفاعلية لزوّاره، أعلن «متحف اللوفر أبوظبي» عن نشاطَين صيفيَّين متميزين مخصصين لشباب المستكشفين، وهما: أستوديو المبدعين الصيفي، ومخيم الفضاء، ومن المقرر إقامتهما في يوليو الجاري.
ويستهدف أستوديو المبدعين الصيفي، هو برنامج مدته 4 أيام، عشاق الفن من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاماً. ويركز البرنامج، المستوحى من القطع الفنية المعروضة ضمن مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة، ومعارضه الفنية، وتصميمه المعماري، على موضوعات مثل رواية القصص، والهوية، والتعبير عن الذات. كما يحظى المشاركون في إطار هذا البرنامج بفرصة لاستكشاف مجموعة من اللوحات التي تُبرز هويات مختلفة، إضافة إلى تأمّل أسلوبَي التشكيل والتجريد، وابتكار لوحاتهم التعبيرية الذاتية. ويتعمق المشاركون كذلك في التعرف على لغة الجسد، وتجربة الأشكال والحركة باستخدام مواد متنوعة. 
ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز اهتمام المشاركين بالفن، وتعزيز الجانب الإبداعي لديهم، وتمكينهم من المشاركة في تجربة فنية لا تُنسى.
ويدعو مخيم الفضاء جميع المغامرين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً ممن يتطلعون إلى أن يصبحوا روّاد فضاء إلى الانضمام إلى مغامرة فضائية رائعة تشمل مجالات الفن، والعلوم، والتكنولوجيا. ويُقام المخيم، الذي يستمر لمدة 4 أيام، بالتعاون بين كل من «متحف اللوفر أبوظبي» ومركز محمد بن راشد للفضاء ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، حيث يبدأ فعالياته على هامش معرض «مغامرات عبر الكون» المُقام حالياً في متحف الأطفال. 
ويوفر هذا المخيم للمشاركين تجربة غامرة، حيث يتعلمون كيفية التعاون كفريق واحد، وتطوير مهارات مثل العمل الجماعي، القيادة، واتخاذ القرار. كما يتضمن المخيم مجموعة من الأنشطة المُصممة لتعزيز قدرات التركيز ومهارات التواصل لدى المشاركين من خلال تشجيعهم على التنافس، التعاون، حل المشكلات، التفكير النقدي، والإبداع.

 

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