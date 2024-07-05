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تحديث «جوجل» يهدد المواقع الصغيرة

تحديث «جوجل» يهدد المواقع الصغيرة
6 يوليو 2024 01:09

باريس (أ ف ب) 

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أعربت مواقع إلكترونية صغيرة عن مخاوفها من تعديل خوارزمية البحث وفلتر البريد العشوائي التي استحدثتها «جوجل» للتخلص من المحتوى السيّئ.
ودق عدد كبير من أصحاب المواقع ناقوس الخطر على شبكات التواصل الاجتماعي، مبدين القلق بشأن الانخفاض الهائل وغير المسبوق في عدد الزيارات منذ الانتهاء من نشر التحديث في نهاية أبريل، ما قد يؤدي إلى الاستغناء عن موظفين، أو حتى الإغلاق.
وفي رسالة إلكترونية، قالت «جوجل» إن التغيير يهدف إلى تزويد المستخدمين بـ «نتائج أقل تعطي الانطباع بأنها مصممة خصيصاً للظهور عبر محركات البحث».

جوجل
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شركة جوجل
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