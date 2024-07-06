انطلاق مهرجان الثيران في إسبانيا

انطلقت فعالية ركض الثيران الشهيرة في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا، اليوم السبت.

يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار مهرجان سان فيرمين الذي يستمر تسعة أيام بالمدينة، ويقام في بداية يوليو من كل عام.

وانطلق المهرجان، رسمياً، منتصف النهار بفعالية تشوبينازو التقليدية، وهي عبارة عن إطلاق صاروخ صغير من شرفة مجلس البلدية، أمام آلاف المشاهدين. وسوف تقام أولى عمليات ركض الثيران اعتباراً من الأحد. وتعود هذه الاحتفالات بعيد القديس فيرمين شفيع منطقة نافارا، إلى القرون الوسطى وتتخللها مسيرات دينية وحفلات موسيقية ومصارعة ثيران.

وفي حين أن مهرجان سان فيرمين يشمل العديد من الحفلات الموسيقية والمواكب، فإن ركض الثيران ومصارعة الثيران هما أبرز الاحتفالات.

وخلال الفترة من 7 وحتى 14 من الشهر الجاري، يلاحق مئات الأشخاص ستة ثيران ضخمة، تبلغ زنة بعضها أكثر من 600 كيلوجرام، عبر أزقة المدينة الضيقة إلى حلبة الثيران، حيث تقام مصارعة الثيران في المساء. ويصاب العديد من الأشخاص سنوياً خلال ركض الثيران عبر الأزقة إلى الحلبة، وهي مسافة يبلغ طولها 875 متراً.

