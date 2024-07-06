السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

انطلاق مهرجان الثيران في إسبانيا

انطلاق مهرجان الثيران في إسبانيا
6 يوليو 2024 16:39

انطلقت فعالية ركض الثيران الشهيرة في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا، اليوم السبت.
 يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار مهرجان سان فيرمين الذي يستمر تسعة أيام بالمدينة، ويقام في بداية يوليو من كل عام. 
وانطلق المهرجان، رسمياً، منتصف النهار بفعالية تشوبينازو التقليدية، وهي عبارة عن إطلاق صاروخ صغير من شرفة مجلس البلدية، أمام آلاف المشاهدين. وسوف تقام أولى عمليات ركض الثيران اعتباراً من الأحد. وتعود هذه الاحتفالات بعيد القديس فيرمين شفيع منطقة نافارا، إلى القرون الوسطى وتتخللها مسيرات دينية وحفلات موسيقية ومصارعة ثيران. 
وفي حين أن مهرجان سان فيرمين يشمل العديد من الحفلات الموسيقية والمواكب، فإن ركض الثيران ومصارعة الثيران هما أبرز الاحتفالات.
 وخلال الفترة من 7 وحتى 14 من الشهر الجاري، يلاحق مئات الأشخاص ستة ثيران ضخمة، تبلغ زنة بعضها أكثر من 600 كيلوجرام، عبر أزقة المدينة الضيقة إلى حلبة الثيران، حيث تقام مصارعة الثيران في المساء. ويصاب العديد من الأشخاص سنوياً خلال ركض الثيران عبر الأزقة إلى الحلبة، وهي مسافة يبلغ طولها 875 متراً.
 

أخبار ذات صلة
ميرينو: أنا «ميت» والأدرينالين يؤثر الآن!
إصابة ماركيز في «حادث تصادم»
المصدر: د ب أ
مصارعة الثيران
إسبانيا
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
غدا.. الطقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
اليوم 17:55
منزل مطل باللون الأبيض
الترفيه
علماء يكشفون عن آلية بسيطة وفعالة لمكافحة الحر
اليوم 17:47
عائلة رونالدو تُخفف عنه ألم الخروج من «يورو 2024»!
الرياضة
عائلة رونالدو تُخفف عنه ألم الخروج من «يورو 2024»!
اليوم 17:30
ستارمر خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لحكومته
الأخبار العالمية
رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعلن قرارا بشأن اللاجئين
اليوم 17:17
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى بولندا
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى بولندا
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©