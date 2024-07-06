رغم التغيير في داوننغ ستريت.. "لاري" يبقى في عمله

في ليلة شهدت تغييرا جارفا في السياسة البريطانية، ظل شيء واحد فقط على حاله في قلب الحكومة، وهو "لاري" قط داوننغ ستريت، مقر رئاسة الحكومة في العاصمة لندن.

القط "لاري"

شوهد القط، الذي يحمل اللقب الرسمي "كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء"، وهو يحوم بالقرب من الباب الأسود اللامع الشهير الذي يحمل رقم 10، أشهر عنوان في بريطانيا، حيث المكتب الذي سيتشاركه "لاري" الآن مع رئيس الوزراء السادس خلال وجوده هناك.

يقيم "لاري" في مقر الحكومة البريطانية منذ 2011 حينما تبناه رئيس الوزراء حينئذ المحافظ ديفيد كاميرون من مأوى (باترسي دوجز اند كاتس هوم).

وشهد بعدها تولي تيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تراس وريشي سوناك، رئاسة الوزراء خلال فترة قادها حزب المحافظين.

وتولى زعيم حزب العمال كير ستارمر، رئاسة الوزراء أمس الجمعة بعد أن حقق حزبه العمالي فوزا كاسحا في الانتخابات.

وبينما سيبقى القط "لاري" في مكانه فيما يبدو، فقد يحظى قريبا برفقة، إذ لدى ستارمر بالفعل قط اسمه (جوجو) من المتوقع أن ينضم إليه حينما يقيم رئيس الوزراء الجديد مع عائلته في داوننغ ستريت.

وبعدما تجول في الخارج قليلا، سرعان ما قرر "لاري" الاحتماء من الطقس الممطر والعاصف في غير أوانه بدخول المبنى رقم 10 بأسلوبه المعتاد، وهو الانتظار أمام الباب حتى يفتحه له أحد رجال الشرطة اللطفاء.