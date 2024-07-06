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أحمد مكي.. «صاحب السعادة»

أحمد مكي.. «صاحب السعادة»
7 يوليو 2024 01:42

سعيد ياسين (القاهرة) 

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يستعد أحمد مكي، خلال الموسم الصيفي الحالي، لتقديم مسرحية جديدة بعنوان «صاحب السعادة»، إخراج مجدي الهواري، ليعود بها إلى المسرح بعد غياب، منذ قدم عام 2020 مسرحية «حزلقوم» في موسم الرياض، وشاركه بطولتها بيومي فؤاد ومحمد سلام وأخرجها كريم سامي.
اكتفى مكي بالجزء الثامن من مسلسله الكوميدي الشهير «الكبير أوي» بطولة رحمة أحمد، وقرر تقديم شخصية جديدة في عمل درامي يبتعد فيه عن الكوميديا التي ارتداها في غالبية أعماله منذ بدايته في أوائل القرن الحالي.
ويتكتم مكي على تفاصيل المسلسل الجديد الذي سيقدمه في رمضان المقبل، ويتعاون فيه مع المؤلف هاني سرحان، الذي تعاون معه من قبل في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وتدور أحداث العمل الجديد في قالب اجتماعي في 30 حلقة.  ويُعد «الكبير أوي» علامة مهمة في مشوار مكي الفني، حيث قدم منه 8 أجزاء، وجسد فيه ثلاث شخصيات درامية، هي «الكبير» و«جوني» و«حزلقوم»، وكانت فرصة له لإبراز مواهبه.

أحمد مكي
المسرح
الدراما
رمضان
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